Güneş Enerjisi Ve Depolama Projeleri Hızlanacak

GÜNEŞ ENERJİSİ PROJELERİ HIZLANIYOR

Güneş Enerjisi ve Depolama Sanayicileri Derneği (GENSED) Başkanı Halil Demirdağ, enerji sektöründe yapılacak düzenlemeleri içeren ve TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifi aracılığıyla güneş enerjisi projelerinin daha süratle ve verimli bir biçimde hayata geçirileceğini belirtiyor. Demirdağ, AA muhabirine, enerji ve maden alanlarına yönelik yapılan bu düzenlemelere dair görüşlerini paylaştı. Yeni kanun teklifi sayesinde sektördeki işlemlerin sadeleşeceğine ve projelere yönelik izin süreçlerinin kolaylaşacağına dikkat çeken Demirdağ, güneş enerjisi sektörünün 2014 yılı itibarıyla mevzuat eksikliklerine rağmen yatırımların yürütülebildiğini ifade ediyor. O dönemde Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED), imar izni ve yapı ruhsatı talep edilmediğini hatırlatırken, “Ancak zamanla bu süreçler zorunlu hale geldi ve yatırımcılar için önemli bürokratik engeller oluştu. Mevcut uygulamalarda yatırımcılar, aynı projeyle ilgili farklı aşamalarda tekrar onay almak zorunda kalıyor. Bu durum, güneş enerjisi santral (GES) yatırımcısının önünü kapatıyor ve süreci verimsiz hale getiriyor.” diye ekliyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KATKI SAĞLIYOR

Demirdağ, Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin güneş enerjisinde 50 gigavat kapasite tahsis edebileceğini, mevcut bağlı kapasitenin ise 22 gigavat seviyesinde bulunduğunu aktarıyor. Kapasite tahsisi yapılırken, izin süreçlerinin de aynı hızda ilerlemesi gerektiğini vurguluyor. “Aksi halde kapasite fiiliyata dönüşemeyecek. 2024 yılı itibarıyla yenilenebilir enerji sayesinde 12 milyar dolarlık ekonomik tasarruf sağlandı. Bu durum, dışa bağımlılığı azalttı ve yerli ekonomik kaynakların güçlenmesine katkı sağladı. Türkiye’de elektrik talebi artacak. TBMM’ye sunulan güneş enerjisi sektörüne ilişkin düzenlemelerle projeler daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleşecek.” şeklinde değerlendiriyor. Kanun teklifinin yakında Meclisten geçmesini beklediğini belirten Demirdağ, yapı ruhsatı gibi teknik onayların doğrudan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlanmasının önemine vurgu yapıyor.

ENERJİ DEPOLAMA ÜZERİNE ODAKLANMA

Başkan Demirdağ, GENSED’in yeniden yapılanma sürecine girdiğini ve derneğin adının “Güneş Enerjisi ve Depolama Sanayicileri Derneği” olarak değiştiğini bildiriyor. Yeni yönetimin güneş enerjisiyle birlikte enerji depolama sistemlerine de yoğunlaşacağını ifade eden Demirdağ, “Yedi yıl önce derneğin başkanlığını üstlenmiştim. O dönemde tüzüğümüze depolamalı sistemleri eklenmişti. Bugün geldiğimiz noktada depolamalı GES projeleri Bakanlık ve EPDK tarafından destekleniyor. Artık yalnızca üretmek yetmiyor, bu enerjiyi depolayıp, ihtiyaç anında sisteme sunmak gerekiyor.” yorumunu yapıyor. Gündüz üretilen elektriğin, talebin yüksek olduğu akşam saatlerinde kullanılabilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. “Depolama, enerji sistemine esneklik kazandırıyor ve bu sayede daha hızlı yanıt veren bir altyapı kurulabiliyor. Türkiye’de üretim fazlası ve açığı yaşanan saatler var, bu dengesizlik depolama ile giderilebilir. Örneğin, sadece 3 saatlik ihtiyaç için 11 bin megavatsaatlik bir güç yeterli olabilir.” diyor ve, “Artık yenilenebilir enerjiyle bedava ürettiğimiz elektriği depolayıp istediğimiz saatte satabilmeliyiz. Bu yaklaşım, doğal gaz ve kömür ithalatını da azaltacak. Kanun teklifinin gerekçelerinde bu yöndeki hedefler açıkça yer alıyor.” şeklinde sözlerini tamamlıyor.