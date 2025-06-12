GÜNEŞ’in Güney Kutbuna İlk Gözlemler

AVRUPA UZAY AJANSI GÜNEŞ’İN GÜNEY KUTBUNDAN İLK GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Avrupa Uzay Ajansı, Güneş’in güney kutbuna ait ilk görüntüleri yayımladı. Bu görüntüler, Solar Orbiter’ın üzerindeki üç farklı cihaz aracılığıyla mart ayında, yaklaşık 64 milyon kilometre uzaklıktan elde edildi. Güneş’in maksimum aktivite dönemine denk gelen bu görüntülerin önemi büyük. Solar Orbiter, ESA’nın Amerikan uzay ajansı NASA ile birlikte geliştirdiği bir projeyi temsil ediyor ve 2020 yılında Florida’dan başarıyla fırlatıldı.

GÜNEŞ’İN YENİDEN İZLENEBİLMESİ İMKANI

Daha önce Güneş, yalnızca ekvator düzleminden gözlemleniyordu. Ancak bu yılın şubat ayında Solar Orbiter, Venüs’ün yer çekimi yardımıyla yörüngesini değiştirerek Güneş’e 17 derece aşağıdan bakma fırsatını elde etti. Gelecek yıllarda gerçekleştirilecek yeni Venüs manevraları ile bu açı 30 dereceye kadar çıkarılacak. Böylece Güneş’in kutup bölgelerine yönelik daha net gözlemler sağlanacak.

BİLİM İNSANLARINDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Güneş fizikçisi Prof. Sami Solanki, “Bu sadece ilk kısa bir bakıştı. Asıl önemli veriler daha gelecek. Uzay aracı önce güney kutbunu, ardından kuzey kutbunu gözlemledi. Kuzeye ait veriler önümüzdeki haftalarda veya aylarda ulaşacak” şeklinde açıklama yaptı. Diğer bir güneş fizikçisi Hamish Reid ise “Tam olarak neyle karşılaşacağımızdan emin değiliz. Muhtemelen daha önce bilmediğimiz şeyleri göreceğiz. Dünya’nın net bir kuzey ve güney kutbu varken, şu anda Güneş’in güney kutbunda hem kuzey hem de güney manyetik alanları mevcut. Bu durum, Güneş’in manyetik alanının tersine dönme aşamasında olduğuna işaret ediyor” diye belirtti.

GÜNEŞ DÖNGÜSÜ VE SOLAR ORBITER’IN ROLÜ

Güneş, yaklaşık 865 bin mil çapında, elektrik yüklü sıcak gazlardan oluşan dev bir küre. Kendi hareketi sırasında güçlü bir manyetik alan üretiyor. Bu alan, yaklaşık 11 yılda bir kutuplar arasında yer değiştiriyor; bu süreç ‘Güneş döngüsü’ olarak adlandırılıyor. Güneş’in yüzeyinde ‘güneş lekeleri’ olarak bilinen daha soğuk ve koyu bölgeler oluşuyor. Bu lekelerin sayısı, döngünün ilerlemesiyle artıyor ve ardından tekrar azalıyor. Uzmanlar, Solar Orbiter’ın toplayacağı verilerin Güneş döngüsü ile ilgili çalışmalara önemli katkılar sağlayacağını ifade ediyor.