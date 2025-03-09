Güneş Lekeleri Depremleri Tetikleyebilir Mi?

DEĞİŞİMİN İTİCİ GÜÇLERİ

Dünya, sürekli olarak değişen ve dönüşen dinamik bir gezegen. Bu değişimlerin arkasındaki itici güçleri ortaya çıkarmak her zaman kolay değil. Ancak bilim insanları, daha önce göz ardı edilen Güneş ile gezegenimiz arasında bir bağlantı buldu. Tsukuba Üniversitesi’nden bilgisayar bilimci Matheus Henrique Junqueira Saldanha liderliğindeki ekip, güneş lekeleri ve bu sebeple güneş aktivitesinin sismik olayları tetikleyebileceğini keşfetti.

sıcaklık değişimleri ve güneş lekeleri

Junqueira Saldanha, “Güneş ısısı atmosferdeki sıcaklık değişimlerini yönlendiriyor ve bu da kaya özellikleri ile yer altı suyu hareketlerini etkileyebiliyor.” diyor ve ekliyor: “Bu tür dalgalanmalar kayaları daha kırılgan hale getiriyor ve yağış ile kar erimesindeki değişiklikler, tektonik levha sınırları üzerinde basıncı değiştirebiliyor. Bu faktörler, depremlerin ana itici güçleri olmasa da sismik aktiviteyi tahmin etmemize yardımcı olabilecek bir rol oynayabiliyor.”

Dünya, çeşitli olaylarla dolu bir gezegen. Yumuşak bir iç kısma sahip olan gezegenin üzerinde, farklı bölümlere ayrılmış bir kabuk ve aktif bir hava sistemi bulunuyor. Kabuğun altında, büyük değişimlere yol açabilecek çok sayıda potansiyel tetikleyici mevcuttur. Sismik aktiviteyi tahmin etmek oldukça karmaşık bir süreç. Ancak tetikleyicileri bilmek, deprem olasılıklarını daha iyi değerlendirme şansı sunabiliyor. 2022’de Junqueira Saldanha ve uygulamalı matematikçi meslektaşı Yoshito Hirata, güneş lekesi aktivitesi ile deprem aktivitesi arasında bir bağlantı bulmuştu. Ancak bu ilişkinin nedeni henüz tam olarak aydınlatılamadı.

sıcaklık ve depremler arasındaki ilişki

Bir hipotez, bu durumun ısının etkili olabileceğini öne sürdü. Güneş lekesi aktivitesi, Güneş’in manyetik alanının tersine dönmesi sırasında artar veya azalır. Güneş maksimumunda, bu tersine dönmenin yaşandığı noktada yaygın güneş aktivitesi görülüyor ve parlamalar gibi olaylar nedeniyle güneş ışınımındaki artış, yaklaşık 0,1 ila 0,2 santigrat derecelik küçük bir sıcaklık artışı yaratıyor. Junqueira Saldanha, Hirata ve meslektaşları, sıcaklık ile olan olası ilişkileri daha ayrıntılı bir şekilde incelediler. Güneş lekesi aktivitesi ve Dünya yüzeyinin sıcaklık kayıtlarını bir araya getirerek matematiksel ve hesaplamalı modelleme yaptılar.

Sonuçlar, yüzey sıcaklığının eklenmesinin deprem tahminlerinin doğruluğunu artırdığını ortaya koydu. Özellikle gezegenin üst kabuğundan kaynaklanan sığ depremler, manto kökenli derin sarsıntılara göre daha iyi sonuçlar verdi. Araştırmacılar, atmosferik sıcaklık ve su döngüsünden en çok etkilenen katmanın üst kabuk olması nedeniyle, buradaki değişikliklerin bu bölgeyi en çok etkilediğini belirtiyor. Bu keşif, gezegenimizin karmaşıklığını ve yaşam kaynağımız olan Güneş ile olan ilişkisini gözler önüne seriyor. Aynı zamanda, deprem tahmini modellerinde kullanılabilecek yeni bir değişken sunuyor.