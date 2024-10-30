Güneş Patlaması Elektrik Şebekelerine Tehdit Ediyor

GÜNEŞ PATLAMASI OLUMSUZ ETKİLER YARATIYOR

NASA’nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi (SDO), 26 Ekim 2024’te saat 10.19’da gerçekleşen güçlü bir güneş patlamasını kaydetti. Bu patlama, “radyo sinyalleri, navigasyon sistemleri ve dünya üzerindeki elektrik şebekelerinde aksamalara neden olabilecek potansiyele sahip” olarak değerlendirildi.

PATLAMANIN SINIFI VE RİSKLERİ

Bu süreçte, yörüngedeki astronotlar ve uzay araçları için de risk teşkil eden patlama, X1.8 sınıfında kategorize edildi. Patlamalar, yoğunluklarına göre sınıflandırılıyor ve “X sınıfı” en güçlü patlama olarak kabul ediliyor. Bu tür güneş patlamaları, iletişim, GPS ve elektrik şebekelerinde kesintilere neden olabiliyor. Ayrıca, astronotlar ve uzay araçları üzerinde de ciddi bir radyasyon riski oluşturuyor.