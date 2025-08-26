Güneş Sistemi’nde Gizemli Nesne Belirlendi

YENİ ARAŞTIRMALAR GÜNEŞ SİSTEMİNE YÖNELDİ

Uzun yıllardır gökbilimciler, radyo teleskopları ve optik cihazlar kullanarak uzaydan gelebilecek yapay sinyalleri dinliyor ve dünya dışı zeka arayışını sürdürüyor. Ancak yeni bir çalışma, dikkatleri Güneş Sistemi’nde gizlenmiş olabilecek uzaylı teknolojilerine yönlendirdi. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society bilim dergisinde yayımlanan bu çalışmaya göre, araştırmacılar Dünya’nın gölgesini doğal bir filtre olarak kullanarak insan yapımı uydu ve uzay çöplerinden gelen parazitleri ayıklamayı amaçlıyor. Stockholm Üniversitesi’nden Beatriz Villarroel liderliğindeki ekip, gökyüzünde artan uydu ve enkaz yoğunluğu nedeniyle “dünya dışı” olabilecek cisimleri seçmenin neredeyse imkansızlaştığını vurguluyor.

GÖLGEDEN YARARLANILACAK

Bilim insanları, her gece Dünya’nın uzaya koni biçiminde bir gölge yansıttığını ifade ediyor. Bu alanın, uydulardan yansıyan güneş ışığının görülmediği bir “temiz arama alanı” sunduğu belirtiliyor. Burada ortaya çıkan olağan dışı ışık parlamaları veya izlerin, teorik olarak yabancı kökenli olabileceği düşünülüyor. Araştırmacılar, Kaliforniya’da bulunan Zwicky Transient Facility (ZTF) teleskobundan elde edilen 200 binden fazla görüntüyü inceledi. NEOrion adlı otomatik sistem, şimdiden birçok aday ortaya çıkardı; çoğu meteor, uçak ya da bilinen asteroitler olarak belirlendi. Ancak ekip, kataloglarında yer almayan ve tipik asteroitlerden çok daha hızlı hareket eden gizemli bir nesne ile karşılaştı. Bu cismin ne olduğu ise henüz doğrulanamadı.

YENİ GÖZLEMLER YAPILACAK

Çalışmada ayrıca 1957 öncesine ait astronomik fotoğrafların taranması ve şüpheli cisimlerin renk spektrumlarının incelenmesine yönelik yeni yöntemler de ele alındı. Bu araştırma, doğrudan bir uzaylı teknolojisi kanıtı sunmasa da, mevcut teleskoplarla bu tür sistematik aramaların artık mümkün olduğunu gösterdi. Bilim insanları, ExoProbe adını verdikleri yeni bir projede çalışıyor. Bu proje çerçevesinde, farklı teleskoplardan eşzamanlı gözlemler yapılarak gizemli cisimlerin kesin mesafeleri ve özellikleri belirlenebilecek.