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Güneş’ten Konyaspor Yenilgisi Açıklaması

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ŞENOL GÜNEŞ’İN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konyaspor’a karşı yaşanan 1-0’lık mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Güneş, “Deplasmanda yine kazanamadık ve hiç olmayacak şekilde de bir mağlup olduk. Gayretimiz, niyetimizin düştüğü zaman şansımız da azalıyor,” ifadelerini kullandı.

MAÇIN DEĞERLENDİRMESİ

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Konyaspor karşısında istediği sonucu alamadı. Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında Güneş, “Kazanmak isteğiyle geldiğimiz bir maçta kendimizi de ona hazırladık. Maalesef beraberliğe razı değilken mağlup olarak ayrıldık. İlk yarı tamamen kötü bir oyun oldu. Hücum varyasyonları olmayan, pozisyonu olmayan bir ilk yarıydı,” şeklinde konuştu.

İKİNCİ YARI VE KRİTİK MAÇLAR

Güneş, ikinci yarıda daha hareketli olduklarını ve gol bulma şansları olduğunu ancak kaybettiklerini vurguladı. “Maçın hakkı beraberlikti. Ancak beraberlik, bizim için yeterli değil. Çünkü yukarıda olabilmek için kritik bir maçtı. Maalesef bu kritik maçları geçemiyoruz,” dedi. Güneş, Konyaspor’u ise elde ettiği galibiyet dolayısıyla tebrik etti.

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