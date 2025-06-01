Güneş’ten Kütle Atımı Bekleniyor

GÜNEŞ’TEN GELEN ŞOK HAREKET

Dün Güneş’te meydana gelen M8.2 büyüklüğündeki koronal kütle atımı, bugün ve yarın G4 seviyesinde bir jeomanyetik fırtınaya neden olabileceği belirtiliyor.

KUZEY IŞIKLARI FIRSATI

İstanbul’da kuzey ışıklarının gözlemlenme olasılığının arttığı, ayrıca elektrik şebekelerinde aksamalar, uydu ve GPS sistemlerinde problemler gibi teknolojik etkilerin yaşanabileceği ifade ediliyor.

HIZLA YAKLAŞAN FIRTINA

Patlamanın yaratacağı G4 büyüklüğündeki jeomanyetik fırtına, Dünyaya saatte 1000 kilometre hızla ilerliyor ve bu durumun pazar gecesi ya da pazartesi gecesi Dünya’ya ulaşması bekleniyor. Hava Forum’da yer alan verilere göre, Güneş’ten gelen koronal kütle atımı (CME), Türkiye gibi düşük enlemlerde aurora (kuzey ışıkları) gözlemlenme olasılığını artırıyor.