Güneşevler Sokak’ta Sürücü Yakalandı

POLİS EKİPLERİNE DİRENEN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Çorum’da, polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan bir sürücü, kısa süreli bir kovalamacanın ardından yakalandı. Olay, Güneşevler 7. Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 26 yaşındaki E.Y., Eşrefhoca Caddesi’nde durdurulmak istendi fakat 06 S 4234 plakalı aracıyla kaçmaya başladı.

EHLIYETSİZ VE ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ

Sürücü, kovalamaca sonucu Güneşevler 7. Sokak’ta yakalandı. Yapılan kontrollerde E.Y.’nin ehliyetsiz olduğu ve 0.55 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis ekipleri, E.Y.’ye 60 bin TL idari para cezası uygularken, araç çekici yardımıyla otoparka götürüldü.