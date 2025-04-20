Güneşli Hava, Vatandaşları Alkaya Sahili’ne Çekti

HAFTA SONU GÜNEŞLİ HAVA İLGİ ÇEKİYOR

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan güneşli hava, hafta sonunu fırsat bilen vatandaşları Alkaya Sahili’ne çekiyor. Meteoroloji verilerine göre sıcaklık 16 dereceye ulaşırken, sabah saatlerinden itibaren sahil bandı hareketlendi. Güzel havayı değerlendiren vatandaşlar, Alkaya Sahili boyunca yürüyüş yapıyor ve muazzam manzaranın tadını çıkarıyor.

DENİZDE BALIK AVI VE CAFELERDE KEYİF

Bazı vatandaşlar deniz kenarında oltayla balık avlamayı tercih ederken, diğerleri sahil şeridindeki kafelerde çay ve kahve içerek zaman geçiriyor. Güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte, öğle saatlerinde sahil bandında kalabalık bir görüntü oluşuyor. Aileler, çocuklarıyla parklarda eğlenceli vakit geçirirken, öğrenciler de tatili fırsat bilip sahilde dolaşıyor.

BAYRAM HAVASI GİBİ

Parklarda oyun oynayan çocukların neşesi, baharın canlı atmosferine renk katıyor. Uzun süren soğuk ve kapalı havalardan sonra gelen nisan güneşi, Tekirdağlılara moral oluyor. Alkaya Sahili’nde meydana gelen kalabalık, baharın gelişinin açık havaya olan özlemi bir kez daha gözler önüne seriyor.