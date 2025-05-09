Güney Afrika, ABD’nin İddialarına İtiraz Ediyor

GÜNEY AFRİKA HÜKÜMETİNDEN ABD’YE İTİRAZ

Güney Afrika hükümeti, ABD yönetiminin ülkedeki beyaz çiftçilere zulüm ve ayrımcılığa uğradıkları iddiasıyla mülteci statüsü vermesine karşı itiraz ediyor. Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığının yaptığı yazılı açıklamada, ABD’nin bu iddiasının resmi verilerle “asılsız” olduğu ifade ediliyor. Açıklamada, ABD’nin Güney Afrikalılara mülteci statüsü vermesinin tamamen siyasi hedefler doğrultusunda ve Güney Afrika’nın anayasal demokrasisini sorgulamak amacıyla yapıldığı vurgulandı. Hükümetin, geçmişte beyaz ırkçı apartheid yönetiminin zulmünü yaşamış bir ülke olduğu belirtilerek, ayrımcılığa karşı durma konusundaki kararlılığına dikkat çekildi.

HAREKET VE SEÇİM ÖZGÜRLÜĞÜ VURGUSU

Açıklamada, “Güney Afrika, ABD’nin iddia edilen mülteci statüsüne ilişkin değerlendirmelerine itiraz ederken, ülkeden ayrılmak isteyen vatandaşların bunu yapmasını engellemeyecektir. Çünkü bu, Anayasa’nın 21(2) bölümünde yer alan hareket ve seçim özgürlüğü, özellikle ülkeyi terk etme hakkını da gözetir.” denildi. Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Alvin Botes’in, ABD’li mevkidaşı Christopher Landau ile yaptığı görüşmede, bu konudaki endişelerin paylaşıldığı kaydedildi ve Güney Afrika’nın, ABD ile egemenlik ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir karşılıklı saygı temelinde yapıcı bir diyaloğa bağlı kaldığı ifade edildi.

BAYRAKBAYANLARIN DURUMU VE ABD’NİN ELEŞTİRLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika’nın 63 milyonluk nüfusunun yüzde 8’inden fazlasını oluşturan beyazların “siyahların liderliğindeki hükümet tarafından ırk ayrımcılığına” uğradığını iddia ediyor. Güney Afrika’daki beyaz toplumun önemli bir kısmı, yüzyıllar önce sömürge döneminde gelen Hollanda kökenli çiftçilerin torunları olan Afrikaner etnik grubuna ait. Beyaz Saray’dan 7 Şubat’ta yapılan açıklamada, Güney Afrika’nın “2024 tarihli Toprak Kamulaştırma Yasası”, İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında açtığı “soykırım” davası ve İran ile “yakın ilişkiler” nedeniyle bu ülkeye yönelik yardımların kesileceğine dair yürütme kararı alındığı belirtildi. Trump, yapılan uygulamaların kötü olduğunu ifade ederek “beyaz Güney Afrikalı çiftçilere” mülteci statüsü verilmesini gündeme getirmişti.

ABD’DEN MÜLTECİ STATÜSÜ ALANLAR

ABD hükümetinin Güney Afrika’nın yürütme başkenti Pretoria’ya gönderdiği ekiplerin, 8 binden fazla başvuruyu incelemesinin ardından yaklaşık 100 kişiye mülteci statüsü verdiği bildirildi. The New York Times gazetesine ulaşan belgeler ve yetkililere dayandırılan haberler, ABD yönetiminin ilk beyaz Güney Afrikalı mülteci grubunu gelecek hafta ülkeye getirmeye hazırlandığını ortaya koyuyor.