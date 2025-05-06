Güney Afrika, Bulgaristan Büyükelçiliğini Kapatıyor

GÜNEY AFRİKA’NIN BULGARİSTAN’DA BÜYÜKELÇİLİĞİ KAPATILACAK

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin mali nedenlerden dolayı Bulgaristan’ın başkenti Sofya’daki Büyükelçiliğini kapatma kararı aldığı öğrenildi. Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı’ndan (DIRCO) yapılan açıklamada, Sofya Büyükelçiliğinin 30 Haziran itibariyle kapanacağı bildirildi.

KAYNAK TAHSİSİNE ÖNCELİK VERİLİYOR

Açıklamada, bu kararın ulusal kaynak tahsisine öncelik verme gerekliliği nedeniyle alındığı belirtildi. “DIRCO, bu adımın Güney Afrika’nın Bulgaristan ile uzun süreli ve samimi ilişkilerine verdiği değeri yansıtmadığının altını çiziyor.” ifadesi kullanıldı.

DİPLOMATİK İLİŞKİLER ATİNA ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLECEK

Kararın, Bulgar yetkililerle yapılan görüşmeler sonucunda alındığı ifade edildi. Ayrıca, açıklamada Bulgaristan ile olan diplomatik ve konsolosluk ilişkilerinin Güney Afrika’nın Atina Büyükelçiliğine akredite şekilde devam edeceği bilgisi verildi.