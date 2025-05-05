Güney Afrika’da 103 gergedan öldürüldü

GÜNEY AFRİKA’DA GERGEDANLARIN DURUMU

Nesli tükenme tehdidi altındaki gergedan türlerinin en iyi korunduğu ülkelerden biri olan Güney Afrika Cumhuriyeti’nde, 2025’in ilk çeyreğinde 103 gergedan kaçak avcılar tarafından değerli boynuzları için katlediliyor. Güney Afrika Ormancılık, Balıkçılık ve Çevre Bakanı Dion George, yaptığı açıklamada, “2025’in ilk üç ayında kaçak avcılık nedeniyle 103 gergedan kaybı, yaban hayatımıza yönelik amansız tehdidin çarpıcı bir hatırlatıcısıdır” diyor. Bakan George, bu kaçak avcılık vakalarının 65’inin Güney Afrika Ulusal Parklar (SANPARKS) tarafından yönetilen doğal yaşam alanlarında gerçekleştiğinin altını çiziyor. Kendisi, kaçak avcılıkla mücadele için insansız hava araçları ve termal radar gibi teknolojilere başvurmayı planladıklarını belirtiyor.

KAÇAK AVCILIK RİSKİ

Resmi verilere göre, geçen yıl Güney Afrika’da 420 gergedan kaçak avcılar tarafından katledilmişti. Nesli tükenme tehdidi altındaki gergedanlar, kıtadaki gergedan nüfusunun yaklaşık üçte ikisine ev sahipliği yapan bu ülkede, koruma altında yaşamaya devam ediyor. Güney Afrika’da, 2 binden fazlası siyah gergedan olmak üzere, 15 binden fazla gergedan vahşi doğada korunuyor. Kaçak avcılıkla mücadele için birçok tedbir alınmasına rağmen, son yıllarda katledilen gergedan sayısında bir artış kaydediliyor.

GERGEDANLARIN BOYNUZLARI VE KAÇAKÇILIK

Afrika’nın beş büyük hayvanından biri olarak bilinen ve nesilleri tükenme tehdidi altında bulunan Afrika gergedanları, bazı Asya ülkelerinde “statü” simgesi olan boynuzları için katlediliyor. Uluslararası kaçakçılık örgütleri, uluslararası pazarda kilogramı on binlerce dolara satılan bu değerli boynuzlar için, sayıları son yarım asırda 65 binden yaklaşık 6 bin 500’e düşen siyah gergedanları hedef alıyor. Hayvan başına 6 kilogramdan fazla boynuz elde etmek mümkün olabiliyor.