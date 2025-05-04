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Güney Afrika’da 15 Kişi Hayatını Kaybetti

KAZANIN DETAYLARI

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Doğu Cape eyaletinde, yolcu minibüsü ile bir kamyonetin çarpışması sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Doğu Cape Ulaştırma Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre, R63 karayolunda gerçekleşen bu talihsiz kazada, yolcu minibüsü karşı yönden gelen bir kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

CAN KAYBI VE YARALILAR

Kazanın ardından, her iki aracın sürücüleriyle birlikte toplam 15 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği öğreniliyor. Ayrıca, kazada 5 kişinin yaralandığı kaydedildi. Yaralıların durumu hakkında henüz detaylı bir bilgi verilmedi.

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