Güney Afrika’da 90 Kişi Hayatını Kaybetti

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR SONUCU CAN KAYBİ

Güney Afrika’nın Doğu Cape eyaletinde meydana gelen şiddetli yağışlar, büyük bir sel felaketine yol açtı ve bu felakette 90 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Bölgedeki yoğun yağışlar ve kar fırtınaları, ciddi düzeyde zarara neden oldu.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Doğu Cape eyalet hükümeti, yaşanan felaket sonrası bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan bu trajik olay, liderler ve yerel halk arasında büyük bir üzüntü yarattı.