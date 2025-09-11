Güney Afrika’da Erkekler Soyadı Alabilir

CİNSİYET EŞİTLİĞİNE YENİ BİR ADIM

Güney Afrika’da Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, yasaların yalnızca kadınlara tanıdığı eşinin soyadını doğrudan alma hakkının erkekler için yasak olmasının cinsiyet eşitliği ilkesine aykırı olduğu ifade ediliyor.

Mahkeme, “1992 tarihli Doğum ve Ölüm Kayıt Yasası”nın erkeklerin soyadı tercihlerini kısıtlayan bölümlerinin Anayasa’ya aykırı olduğuna karar verdi. Bu karar, Güney Afrika’da erkeklerin de evlilik sırasında eşlerinin soyadını doğrudan alabilmelerini veya çift soyadı kullanabilmelerini sağlıyor.