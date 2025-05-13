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Güney Afrika’da Hakem Şok Olayı!

GÜNEY AFRİKA’DA ŞOK EDİCİ OLAY

Güney Afrika’nın futbol sahalarında daha önce eşi benzeri görülmemiş bir olay gerçekleşti. Afrika’nın en büyük ülkelerinden biri olan Güney Afrika’nın alt liglerinde yapılan bir maçta yardımcı hakem, maçı yönetirken elinde silah tutarak görev aldı. Bölgedeki yüksek cinayet ve hırsızlık oranları yüzünden yardımcı hakemin güvenliği için sahada böyle bir önlem aldığı öğrenildi. Bu durum, izleyenleri derinden etkiledi.

MAÇTAKİ GERİLİM VE SOSYAL MEDYADAKİ YANSIMALARI

Maç sırasında o anları kaydeden futbolseverler, görüntüleri sosyal medya platformlarında paylaştı. Görüntülerde hakemin zaman zaman silahın namlusunu taraftarlara doğrultması dikkat çekti. Bir görevlinin silahı hakemin elinden almaya çalıştığı, ancak yardımcı hakemin silahı bırakmaması izleyiciler tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Bu olay, tüm dünyada hızla yayılarak viral hale geldi ve sosyal medyada geniş yankı buldu. O anlara ilişkin paylaşımlar büyük ilgi gördü.

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