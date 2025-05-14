Güney Afrika’da İşsizlik Yüzde 32,9

GÜNEY AFRİKA’DA İŞSİZLİK ORANI ARTIYOR

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde 2025’in ilk çeyreğinde işsizlik oranı yüzde 32,9’a ulaştı. Güney Afrika İstatistik Kurumu (Stats SA) verilerine göre, ülke genelinde yüksek işsizlik devam eden kronik bir sorun olarak dikkat çekiyor. 63 milyon nüfuslu Güney Afrika’da, bu yılın ilk çeyreğinde işsiz kişi sayısı 230 bin artarak 8,2 milyona yükseldi.

GENÇ İŞSİZLİK ORANI ENDİŞE VERİYOR

İşsizlik oranı, 2025’in ilk çeyreğinde bir önceki yılın son çeyreğine kıyasla yüzde 1 artış gösterdi. Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 42,9 olan genç işsizlik oranı ise bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 46,9’a yükseldi. Ülkede, 1994 yılında beyaz ırkçı apartheid rejiminin son bulup demokrasiye geçilmesiyle birlikte işsizlik oranı yüzde 20 seviyesindeydi. Ancak, 2021’in son çeyreğinde bu oran yüzde 35,3 gibi rekor bir seviyeye ulaştı.