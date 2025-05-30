Güney Afrika’da Kız Satıldı, Şok!

GÜNEY AFRİKA’DA ŞOK EDİCİ OLAY

Güney Afrika’da yaşanan ve tüm ülkeyi derinden etkileyen bir olay, akıllara durgunluk getiriyor. 6 yaşındaki Joshlin Smith isimli küçük kızın annesi tarafından yalnızca 800 sterlin karşılığında bir falcıya satıldığı ortaya çıktı. Anne, mahkeme tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. BBC’nın haberine göre, açık tenli ve mavi gözlü olan Joshlin, Şubat ayında Cape Town yakınlarındaki Saldanha Körfezi’nden evinin önünde kayboldu. O tarihten bu yana küçük kızdan hiçbir iz alınamadı.

MAHKEME SÜRECİ VE TANIK BEYANLARI

Olay, kamuoyunda büyük bir yankı uyandırırken, mahkeme sürecinde 30’dan fazla tanık dinlendi. Tanıklar, küçük kızın zor yaşam koşullarını ve kaybolmadan önceki durumu detaylı şekilde aktardı. Yargılama sonucunda mahkeme, küçük kızın sadece ten rengi ve gözleri nedeniyle bir falcı tarafından özel olarak istendiğini ve annenin 800 sterlin karşılığında kızını sattığını belirtti. Bu durum, mahkeme salonunda şok etkisi yarattı. Joshlin’in annesi Kelly Smith ile birlikte yargılanan diğer iki kişi ise dava süresince ifade vermeyi ve tanık çağırmayı reddetti.

CEZA VE AİLENİN ACI DOLU YORUMU

Mahkeme kararını açıklayan Yargıç Nathan Erasmus, “İnsan ticareti suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldınız. Adam kaçırma suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldınız” ifadelerini kullandı. Kararın ardından mahkeme salonunda tansiyon yükseldi ve bazı izleyiciler alkışlarla tepkilerini gösterdi. Joshlin’in büyükannesi Amanda Smith-Daniels, mahkumiyet kararından önce kızı için bir kez daha “Torunumu geri getir ya da bana nerede olduğunu söyle” diyerek yalvardı. Ancak küçük kız, tüm çabalara rağmen hala bulunamadı. Daniels, “Ailem bu olayla paramparça oldu. Cezalar torunumu geri getirmeye yetmeyecek” şeklinde konuştu. Güney Afrika savcıları, küçük kızın köle olarak satıldığını belirtiyor fakat yargılama sırasında bu kesin bir şekilde kanıtlanamadı.