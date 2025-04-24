Güney Afrika’da Savaş Görüşüldü

GÜNEY AFRİKA VE UKRAYNA ARASINDAKİ ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ülkesine resmi ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Ukrayna’daki savaşın son durumu hakkında görüşmeler yaptı. Bu önemli buluşma, Pretoria’daki hükümetin merkezi Union Buildings’te gerçekleştirildi ve sürdürülen Ukrayna krizi ile Güney Afrika-Ukrayna ilişkileri detaylıca ele alındı. İkili görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlendi.

RAMAPHOSA’NIN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Ramaphosa, “Güney Afrika’yı ziyaret eden ilk Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’i ağırlamaktan onur duyuyorum” ifadesini kullanarak, Ukrayna’nın Afrika ile olan ilişkilerini güçlendirmek için önemli adımlar attığını dile getirdi. Ayrıca, Güney Afrika’nın Ukrayna’daki çatışmalardan ve sivil kayıplardan duyduğu endişeleri de vurguladı. Ramaphosa, “Tarihimizin bize öğrettiği bir şey varsa o da diplomasi ve diyaloğun her türlü silahtan daha güçlü olduğudur. Güney Afrika’nın Afrika Barış Girişimi’ne ve daha sonra Ukrayna’nın Barış Formülü’ne katılımını şekillendiren anlayış da budur” dedi.

ABD İLE GÖRÜŞMELER VE PUTİN İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

Ramaphosa, ABD Başkanı Donald Trump ile dün perde arkasında Ukrayna’daki barış süreci hakkında bir telefon görüşmesi yaptıklarını söyledi. İki liderin, “Daha fazla ölüm ve yıkımı önlemek için savaşın en kısa sürede sona erdirilmesi gerektiği” konusunda hemfikir olduklarını belirtti. Ayrıca Ramaphosa, Putin ile yaptığı telefon görüşmesine de değinerek, “Ukrayna krizinin çözümü için birlikte çalışma taahhüdünde bulunduklarını” hatırlattı. Güney Afrika’nın, sürdürülebilir ve kapsamlı bir barış için tüm çabaları desteklemeye hazır olduğunun altını çizdi.

ZELENSKIY’İN DUYGULARI VE BİLDİKLERİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de, Güney Afrika’nın ülkesine gösterdiği saygı ve destekten dolayı minnettar olduklarını ifade etti. Savaşın bir an önce sona ermesi gerektiği yönündeki görüşünü Ramaphosa ile paylaştıklarını belirtti. “Kendisine her şeyin Rusya’nın isteğine bağlı olduğunu söyledim. Ateşkes kararının alınması ve Rus ordusuna gerekli emirlerin verilmesi gereken yer Moskova’dır” dedi. Ayrıca, Rus ordusunun yoğun hava saldırıları nedeniyle Güney Afrika Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiği ziyaretini yarıda kesmek zorunda kaldığını aktardı.