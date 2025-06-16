Güney Afrika’da Sel 90 Can Aldı

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR SONUCU HAYATINI KAYBEDENLER

Güney Afrika’da etkili olan şiddetli yağışların sebep olduğu sel felaketinde 90 kişi yaşamını yitirdi. Bu olay, Güney Afrika’nın Doğu Cape eyaletinde meydana geldi ve bölgedeki kar fırtınaları da durumu daha da zorlaştırdı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Doğu Cape eyalet hükümeti, sel felaketi sonrası bölgede arama kurtarma çalışmalarının aktif şekilde devam ettiğini duyurdu. Kurtarma ekipleri, yaşamını yitirenlerin yanı sıra selden etkilenenlere yardım etmek amacıyla bölgede yoğun çaba harcıyor.