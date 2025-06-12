Güney Afrika’da Sel Felaketi Yaşandı

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR FELAKETİ BALLANDIRIYOR

Güney Afrika, şiddetli yağış ve kar fırtınasının yol açtığı sel felaketi ile sarsıldı. Bu aşırı hava koşulları sonucunda 67 kişinin yaşamını yitirdiği bildiriliyor. Kooperatif Yönetimi ve Geleneksel İşler Bakanı Velenkosini Hlabisa, üç gündür süregelen yağışların etkilediği Doğu Cape eyaletinde yaptığı açıklamada, sel felaketinin yarattığı tahribat hakkında bilgi verdi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Hlabisa, bölgede arama kurtarma operasyonlarının devam ettiğini ve ölü sayısının artabileceğinden endişe duyduklarını ifade etti. “Bu bir felaket. Ölü sayısı şu anda 57’ye yükseldi. Kayıplar artabilir” açıklamasında bulundu. Durumun vahameti, yerel halkın karşılaştığı zorlukları artırırken, yardım çağrıları da artıyor.

CUMHURBAŞKANI BÖLGEYİ ZİYARET EDECEK

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa’nın, geçtiğimiz günlerde selden etkilenen bölgeyi ziyaret edeceği bilgisi verildi. Bu ziyaret, bölgedeki etkilerin gözlemlenmesi ve yardım çalışmalarının koordine edilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.