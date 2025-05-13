Güney Afrika’nın Beyaz Çiftçileri Kaçık Bulundu

RAMAPHOSA’DAN GÜNEY AFRİKALI BEYAZ ÇİFTÇİLERE YORUM

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ABD hükümetinin zulme ve ayrımcılığa uğradığı iddiasıyla mülteci statüsü verdiği Güney Afrikalı beyaz çiftçileri ülkenin sorunlarından kaçmakla ve korkaklıkla itham ediyor. Yerel medya kaynaklarının haberine göre, Ramaphosa Free State eyaletinde katıldığı bir hasat festivalinde ABD’ye iltica eden beyaz Güney Afrikalılar hakkında basın toplantısı düzenledi. Ramaphosa, mültecilerin ülkelerini terk ettiklerinden dolayı üzgün olduklarını düşündüğünü ifade ederek, “ABD Başkanı (Donald) Trump gibi birine sahip oldukları için heyecanlı hissediyor olmalılar.” dedi. Bu kişilerin, Güney Afrika’daki değişim ve dönüşüme olumlu bakmadıkları için kaçtıklarını belirtti ve “Güney Afrikalılar olarak dirençliyiz. Sorunlarımızdan kaçmıyoruz.” şeklinde konuştu.

GÜNEY AFRİKA’DA ZULÜM KANITI YOK

Ramaphosa, “Etnik gruplara bakarsanız, siyah ve beyaz, bu ülkede kaldılar çünkü bu bizim ülkemiz ve sorunlarımızdan kaçmamalıyız. Burada kalmalı ve sorunlarımızı çözmeliyiz. Kaçıyorsanız korkaksınızdır ve bu gerçek bir korkaklıktır.” ifadelerini kullandı. Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola da yaptığı açıklamada, ülkesinde beyazların ırksal temelli zulüm ve baskıya uğradığına dair herhangi bir kanıt olmadığını belirtti. Lamola, resmi istatistiklerin, zulüm ve baskı iddialarını desteklemediğini ve ülkedeki suç olaylarının ırk ayrımı yapmaksızın herkes üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu vurguladı. Beyazlara yönelik herhangi bir zulüm olmadığını belirten Lamola, iltica eden grubun uluslararası mültecilik tanımına göre bu statüyü kazanamayacağını söyledi. “Gidenler, bize göre bu (mülteci) statüsüne hak kazanmamıştır.” şeklinde bir açıklama yaptı.

TRUMP’IN İDDİALARI VE ABD YARDIM KARARLARI

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika’nın 63 milyonluk nüfusunun yüzde 8’inden fazlasını oluşturan beyazların “siyahların liderliğindeki hükümet tarafından ırk ayrımcılığına” uğradığını iddia ediyor. Güney Afrika’daki beyaz halkın büyük kısmını, yüzyıllar önce sömürge döneminde gelen Hollanda kökenli çiftçilerin torunları olan Afrikaner etnik grubu oluşturuyor. Beyaz Saray’dan yapılan 7 Şubat tarihli açıklamada, Güney Afrika’nın “2024 tarihli Toprak Kamulaştırma Yasası”, İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) açtığı “soykırım” davası ve İran ile “yakın ilişkiler” kararı gerekçe gösterilerek bu ülkeye yönelik yardımlara son verilmesine ilişkin yürütme kararı alındığı ifade edildi. Trump, ayrıca Güney Afrika yönetiminin kendilerine kötü davrandığını ileri sürerek “beyaz Güney Afrikalı çiftçilere” mülteci statüsü verilmesini gündeme getirmişti. ABD hükümetinin Güney Afrika’nın yürütme başkenti Pretoria’ya gönderdiği ekiplerin, 8 binden fazla başvuruyu incelemesi sonucunda yaklaşık 100 kişiye mülteci statüsü verildi. Bu kişilerden 49’u, 11 Mayıs’ta Johannesburg’daki O.R. Tambo Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan bir uçakla ülkelerinden ayrıldı.