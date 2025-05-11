Güney Afrikalı Çiftçiler Yola Çıktı

GÜNEY AFRİKALI BEYAZ ÇİFTÇİLER ABD’YE YOLA ÇIKTI

Güney Afrikalı beyaz çiftçilerin mülteci statüsünde ABD’ye gönderilen ilk kafilesi yola çıktı. Ulusal basındaki haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, “siyahların liderliğindeki hükümet tarafından ırk ayrımcılığına” uğradıkları iddiasıyla bu mültecilere statü verdi. İlk grup, 49 kişiden oluşuyor ve Johannesburg’taki O.R. Tambo Havalimanı’ndan hareket etti. Yaklaşık 19 saat süren yolculukları sonunda, Washington Dulles Uluslararası Havalimanı’nda ABD’li yetkililer tarafından karşılanmaları bekleniyor.

MÜLTECİLİK KONUSU VE GÜNEY AFRİKA’DA BEYAZLARIN DURUMU

Donald Trump, Güney Afrika’nın 63 milyonluk nüfusunun %8’inden fazlasını oluşturan beyazların, “siyahların liderliğindeki hükümet tarafından ırk ayrımcılığına” tabi olduğunu belirtiyor. Beyaz toplumun büyük bölümü, sömürge döneminde gelen Hollanda kökenli çiftçilerin soyundan gelen Afrikaner etnik grubundan oluşuyor. 7 Şubat’ta Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Güney Afrika’nın 2024 tarihli Toprak Kamulaştırma Yasası ve uluslararası arenada yürütülen davaları gerekçe göstererek bu ülkeye yönelik yardımların durdurulmasına karar verildiği bilgisi paylaşıldı.

TRUMP’IN BEYAZ GÜNEY AFRİKALILARA YARDIM TEKLİFİ

Trump, Güney Afrika yönetiminin beyaz çiftçilere kötü davrandığını iddia ederek bu kişilere mülteci statüsü verilmesini gündeme getirdi. ABD hükümetinin, Güney Afrika’nın yürütme başkenti Pretoria’ya gönderdiği ekipler, 8 binden fazla başvuruyu inceleyerek yaklaşık 100 kişiye mülteci statüsü vermişti.