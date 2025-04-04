Güney Brezilya’daki Cinayet Vakasında Yeni Detaylar

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Güney Brezilya’nın Itapema kentinde yaşanan cinayet olayıyla ilgili yeni bilgiler gün ışığına çıkıyor. 25 yaşındaki Eduarda Gorgik ile 59 yaşındaki erkek arkadaşı Sérgio Correa, kendi dairelerinde ölü olarak bulundu. Apartman güvenlik kameraları olaya dair önemli görüntüler sağlıyor. Kayıtlara göre, çift evlerine girdikten yaklaşık bir saat sonra saat 17:21’de Gorgik, apartman koridoruna çıkarak yangın söndürücü kutusuna iki cep telefonu bırakıyor ve daha sonra dairesine geri dönüyor.

POLİSİN AÇIKLAMASI

Santa Catarina Sivil Polis şefi Ícaro Malveira, “Önceki gün binanın ortak alanında düzenlenen mangal partisine katılan çiftin dairesinden herhangi bir silah sesi veya kavga gürültüsü duyulmadı. Telefonların neden saklandığı, soruşturmanın kilit noktalarından biri,” diye belirtiyor. Cinayetler, Correa’nın telefonlarına cevap vermemesi üzerine endişelenen bir çalışan tarafından fark ediliyor. Çalışan, içeriden kilitli olan daireye girmek için yan dairenin balkonuna geçmek ve balkon kapısının camını kırmak zorunda kaldı.

GEÇMİŞTEKİ VAKA VE TELEFONLAR

Polis yetkilileri, Correa’nın geçmişte başka bir kadına karşı aile içi şiddet uygulaması bulunduğunu ancak Gorgik’in erkek arkadaşı hakkında herhangi bir şikâyeti bulunmadığını aktarıyor. Malveira, “Telefonlar kilitli olduğu için şu an içerikleri incelenemiyor. Florianópolis’teki dijital suç laboratuvarına gönderilen telefonlar, olayın motifini ortaya çıkarmada önemli bir rol oynayabilir,” diyor. Ayrıca, soruşturma kapsamında her iki kurbanın aile üyeleriyle görüşmelerin bugünkü planlar arasında yer aldığını ve ölüm nedeninin kesin olarak belirlenebilmesi için otopsi sonuçlarının beklendiğini belirtiyor.