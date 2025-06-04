Güney Çakı, Kayseri’de süt kalitesi yüksek

KAYSERİ’DE SÜT KALİTESİ EN YÜKSEK DÜZEYDE

Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Güney Çakı, Süt Günü etkinliği kapsamında yaptığı açıklamada Kayseri bölgesindeki sütlerin kalite açısından en yüksek değerleri taşıdığını ifade etti. Çakı, süt kalitesini etkileyen unsurların bakteri oranı, somatik hücre, protein ve yağ oranı olduğunu belirterek Kayseri’nin bu kriterler açısından en iyi değerlere sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, tüm üreticilere teşekkür etti.

Soğuk süt zinciri ve süt değerlerinin standartlara uygun olmasının yanında Çakı, Kayseri çevresindeki illerde bulunan süt işleme tesislerinin yerel sütleri tercih ettiğini bildirdi. Çakı, soğuk süt zincirinin ehemmiyetine dikkat çekerek sütlerin çiftlikte iyi bir şekilde soğutulmasına özen gösterdiklerini aktardı. Kayseri’deki süt sığırcılığını ve süt endüstrisini daha da ileriye taşımak için büyük bir süt işleme işletmesinin kurulmasının gerekliliğini dile getirdi. Ayrıca, bölgedeki süt üretimini olumsuz etkileyen önemli unsurlardan birinin süt simsarları olduğunun altını çizdi.

Güney Çakı, Kayseri’nin süt üreticilerinin ve Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin markası olan Hunat’ın yerli ve milli bir marka olduğunu ifade etti ve tüm tüketicileri Hunat ürünlerini tercih etmeye davet etti. Kayseri’nin sütünün en az yüzde 50’sinin mamul hale getirilmesinin hedefleri arasında olduğunu aktaran Çakı, Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin süt ürünü alıp pazarlamasının, üreticilere satış sorununu ortadan kaldırdığını belirtti.

Güney Çakı, çevre günü nedeniyle çiftçilerin çevreye zarar verdiği düşüncesinin yanlış olduğunu, en büyük çevrecinin çiftçiler olduğunu söyledi. Üretimi artırmak için faydalı kimyasalların kullanımının azaltılması gerektiğine de vurgu yaptı. Çakı, süt üreticilerinin sürdürülebilirliği açısından süt fiyatlarının, 1,5-2,5 kilo yem karşılığında 1 kilo süt olması gerektiğini belirtti. Bu rakamların, süt üreticilerinin fiyat belirlemede asgari ücret gibi bir değer olduğuna dikkat çekti.

Çakı, “Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne kayıtlı bin işletmede 65 bin büyükbaş hayvan bulunmaktadır ve Kayseri’de günlük süt üretiminin 500 ton olduğunu” söyledi. Ayrıca, Damızlık Birliği olarak Kayseri’de üretilen sütün günlük 150 tonunun pazarlamasına ve değerlendirilmesine katkı sağlamak için 60 araç ve 70 personel ile 7 gün 24 saat üreticilerin hizmetinde olduklarını aktardı.