Güney Carolina’da Oy Verme Krizi: Şapkasını Çıkarmayan Seçmene Dayak

OY VERME MERKEZİNDEKİ ARBEDE

Güney Carolina’da bulunan bir oy verme merkezinde, siyasi bir şapka sebebiyle beklenmedik bir kavga yaşandı. Orangeburg kentindeki bir seçmen, şapkasını çıkarması için sandık görevlileriyle tartışmaya girdi. Üzerindeki şapkanın, Biden’ı hedef alan ifadelerle süslü olması dikkat çekti.

SANDIK GÖREVLİLERİYLE TARTIŞMA

Bir adam, oy kullanmadan önce “Let’s Go Brandon” yazılı şapkasını çıkarması yönünde bir uyarı aldı. Şapkanın üzerinde “Defol git Biden” ifadesinin karşılığı olan bu yazı, ortamda gerginliğe sebep oldu. Bir görevli, eyalet yasalarının oy verme merkezlerinde siyasi kıyafetleri yasakladığını hatırlatarak adama şapkasını çıkarmasını istedi. Tartışmanın alevlenmesiyle adam, şapkasını çıkarıp yere fırlattı.

OLAYIN SONUCU

Bu hareket, ortamın daha da gerilmesine neden oldu. Bir kadın sandık görevlisi adama vurdu ve çevredekiler müdahale etmek zorunda kaldı. Güney Carolina Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.