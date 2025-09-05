Güney Ege Kalkınma Ajansı, Yerel Teşvik Duyurdu

YEREL KALKINMA HAMLESİ TEŞVİK PROGRAMI TANITILDI

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), yerel yetkinliklerin harekete geçirilmesi, atıl kaynakların değerlendirilmesi ve katma değerli üretimin desteklenmesi amacıyla duyurulan Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı’nı tanıttı. GEKA, tıbbi aromatik sektöründeki üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantı, Borsa konferans salonunda gerçekleştirildi ve Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili, GEKA Denizli Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Özlem İnce, GEKA Denizli Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Emrah Çelik ile tıbbi ve aromatik bitkiler sektörü firmaları ve üreticileri katıldı.

TIBBİ AROMATİK BİTKİLERİN ÖNEMİ VURGULANDI

Toplantının açılış konuşmasını yapan İbrahim Tefenlili, Denizli’nin tıbbi aromatik bitkiler üretimindeki önemine dikkat çekti. Tefenlili, bu ürünlerin GEKA tarafından sunulan programlar çerçevesinde geliştirilecek projelerle desteklenmesinin ülke üretimine yapacağı katkıları ifade etti. Toplantıda ayrıca, GEKA Denizli Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Özlem İnce ve Uzman Emrah Çelik teşvik programı hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Tıbbi aromatik sektörü üreticilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, sektörde karşılaşılan sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerileri tartışıldı.

DESTEK PROGRAMLARI BELİRLENDİ

GEKA, Denizli’de “Katma Değeri Yüksek Tıbbi ve Aromatik Bitkisel Ürünler Üretimi”, “Ulaşım Araçları Aksam ve Parçalarında Kullanılan Teknik Tekstil Ürünleri Üretimi”, “Termoregülasyon Battaniye ve Teknik Kumaş Üretimi” ile “İş Güvenliği Amaçlı Ayakkabı ve Savunma Sanayinde Kullanılan Bot Üretimi” başlıklarında dört alanda teşvik programı yürüteceğini duyurdu. Katma Değeri Yüksek Tıbbi ve Aromatik Bitkisel Ürünler Üretimi destekleme amacı taşıyan teşvik programında ön başvuru süreci 30 Eylül 2025 tarihine kadar devam edecek. Başvuru aşamasında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Kalkınma Ajansları tarafından yürütülecek Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı hakkında daha fazla bilginin GEKA’nın resmi web sayfasından alınabileceği bildirildi.