Güney Florida’da Ayı Saldırısı Meydana Geldi

AYI SALDIRISI SONUCUNDA İKİ CAN KAYBI YAŞANDI

ABD’nin Florida eyaletinin güney kısmında meydana gelen bir olayda, bir kişi ve bir köpek ayının saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonunun (FWC) yaptığı açıklamada, Naples bölgesindeki “Big Cypress Yaban Hayatı” alanının güneyindeki kırsalda ayı saldırısı ihbarının alındığı bildirildi. Açıklamada, “State Road 29” civarında siyah ayının saldırdığı kişi ve köpeğin hayatını kaybettiği belirtildi.

İHTİYAÇ DUYULAN TEDBİRLER AÇIKLANDI

FWC, “Tedbir amacıyla, ilçe sakinleri ve ziyaretçileri dikkatli olmaya ve bölgeden uzak durmaya çağırıyoruz.” şeklinde bir ifade kullandı. Yerel basında yer alan haberlere göre, Naples’in bağlı olduğu Collier ilçesi Şerif Ofisi, yerel saatle 07.00 civarında bölgede ayı görüldüğü ihbarını doğruladı. İlçe halkı, “saldırgan hayvanın hala bölgede dolaşıyor olabileceği” konusunda dikkatli olmaları hususunda uyarıldı.

KOLLUK GÜÇLERİ ARAMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Bölgeye gönderilen kolluk kuvvetleri ve yaban hayatı uzmanları, kayıp siyah ayının izini sürmeye devam ediyor. Gelişmelerle birlikte, yerel halkın güvenliğinin sağlanması için gerekli çalışmalar kapmasında titizlikle devam ediliyor.