Güney Gazze’de Çocuklar Hayatını Kaybediyor

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMALAR

Gazze Şeridi’nde Sağlık Bakanlığı, bölgede her 40 dakikada bir çocuğun İsrail saldırıları nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlık, Han Yunus’taki Nasır Tıp Kompleksi’nde düzenlenen basın toplantısında, Gazze’deki çocuklarla dayanışma amacıyla küresel bir kampanya başlatıldığını bildirdi. Toplantıda, “Gazze’de her 40 dakikada bir çocuğun İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği” kaydedildi. 7 Ekim 2023’ten itibaren gerçekleştirilen saldırılarda Gazze Şeridi’nde 16 bin 278 çocuğun hayatını kaybettiği ifade edildi. Ölen çocuklardan 908’inin bir yaşını doldurmadığı, 311 çocuğun ise bu süreçte doğup, hayatını kaybettiği bildirildi. Gazze’deki sağlık ve insani felaketin giderek kötüleştiği vurgulandı ve 18 aydan fazla süredir devam eden İsrail saldırılarının, özellikle çocuklar, kadınlar ve yaşlılar üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekildi.

SAĞLIK SİSTEMİNİN ÇÖKME NOKTASINA GELMESİ

Basın toplantısında konuşan Sahra Hastaneleri Müdürü Mervan el-Hams, İsrail’in iki aydan fazla bir zamandır sınır kapılarını kapalı tutmasının ve kuşatmayı sürdürmesinin sağlık sistemini çökme aşamasına getirdiğini belirtti. Hams, birçok birinci basamak sağlık merkezinin bombardımana maruz kaldığını ve bu nedenle binlerce çocuk ve hamile kadının temel sağlık hizmetlerinden mahrum bırakıldığını anlattı. Ayrıca, besin takviyesi, vitamin, aşı ve bebek mamaları gibi kadın ve çocuk sağlığına yönelik ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğinin yüzde 51 oranına ulaştığını ifade etti. Çocuk felci aşılarının Gazze’ye girişinin hâlâ yasak olduğunu vurgulayarak, bu durumun önleyici sağlık çabalarını tehlikeye soktuğunu söyledi.

YETERSİZ BESLENMENİN SONUÇLARI

Gazze’deki sağlık bakanlığı, binlerce çocuğun temiz içme suyu ve sağlıklı gıdaya erişiminde büyük zorluk yaşadığını bildiriyor. Yetersiz beslenmeye bağlı olarak 57 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi. Ayrıca, bazı çocukların hayır kurumlarından yiyecek almak isterken doğrudan hedef alınarak öldüğü kaydedildi. Şu anda binlerce çocuğun sokaklarda kaldığı ve bombardımanlar nedeniyle hamile kadınların hastanelere ulaşmada güçlük çektiği ifade edildi. Bakanlık, Gazze’deki açlığın önlenmesi, çocukların kurtarılması ve tıbbi yardımların girişine izin verilmesi için uluslararası kuruluşlara acil harekete geçme çağrısı yaptı.

ATEŞKESİN İHLALİ VE YENİ SALDIRILAR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı itibarıyla saldırılarına yeniden başladı. Saldırılar nedeniyle çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan 2 bin 459 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 569 kişi yaralandı. 7 Ekim 2023 itibarıyla devam eden saldırılarda ise toplamda 52 bin 567 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralıların sayısı ise 118 bin 610’a ulaştı.