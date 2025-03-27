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Güney Kıbrıs’ta Türkiye Karşıtı Yeni Örgüt

GÜNEY KIBRIS’TA YENİ BİR TERÖR ÖRGÜTÜ KURULDU

Güney Kıbrıs’tan gelen kritik bir haberde, “Devrimci Özgürlük Savaşçıları Hareketi” adıyla yeni bir terör örgütü oluşturulduğu duyuruldu. Bu örgüt, hedeflerini Türkiye olarak belirlediğini açıklayarak, Kıbrıs’ı Türklerden almak amacıyla savaş başlatacaklarını ifade etti.

ÖRGÜTÜN SİMBOLÜ DİKKAT ÇEKİYOR

Yeni kurulan terör örgütünün, Osmanlı’ya karşı Yunan isyanının simgelerinden biri olan “Ateş ve Balta” figürleriyle kendilerini temsil etmesi dikkatleri üzerine çekiyor. Örgüt, Kıbrıs topraklarının Türkiye tarafından “işgal edildiği” yönünde skandal bir propaganda yürüterek, destekçi bulmaya çalışıyor. Türkiye karşıtı söylemlerini, propagandalarının merkezi haline getiriyorlar.

TEMMUZ 2024’TE ADINI DUYURMUŞTU

Terör örgütü, ilk defa Temmuz 2024’te kamuoyuna duyurmuştu ve Türkiye’ye karşı silahlı mücadele yürüteceğini vurgulamıştı. Kıbrıs’ta tanınan bu yeni oluşumun, bölgedeki güvenlik dengeleri üzerinde ciddi etkiler yaratabileceği öngörülüyor.

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