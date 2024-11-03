“Güney Kore, ABD ve Japonya’dan Tepki”

KÜRESEL TATMİKAT VE FÜZE DENEMELERİ

Kuzey Kore’nin gerçekleştirdiği son kıtalararası balistik füze denemesine karşılık olarak, Güney Kore, ABD ve Japonya’dan ortak bir misilleme geldi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS) tarafından yapılan açıklamada, bu üç ülkenin katılımıyla Jeju Adası’nın doğusunda bir hava tatbikatı düzenlendiği bildirildi. Tatbikat çerçevesinde, üç ülkenin savaş uçakları, ABD’ye ait bir B-1B ağır bombardıman uçağına eşlik ederek, Güney Kore ve Japonya’nın hava savunma tanımlama bölgelerinin kesiştiği alanlarda yer aldı. Açıklamada, belirlenen bir hedefin B-1B uçağının “ezici yeteneklerini” göstermek için vurulduğu ifade edildi.

KUZEY KORE’YE CEVAP

Açıklamada, “Bu tatbikat Kuzey Kore’nin 31 Ekim’de yaptığı kıtalararası balistik füze denemesine yanıt olarak gerçekleştirilmiştir.” denildi. Üç ülke arasındaki güvenlik iş birliğinin giderek arttığına dikkat çekilerek, “Güney Kore, ABD ve Japonya’nın koordinasyonu güçlendirerek Kuzey Kore’nin tehditlerini caydırması ve bunlara ortak cevap vermesi gerekmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

GERİLİM ARTAN BİR ORTAM

Kuzey Kore, 31 Ekim tarihinde “dünyanın en güçlü stratejik füzesi” olarak tanımlanan Hwasong-19 kıtalararası balistik füzesini test etti. Pyongyang’ın bu hamlesi, Kore Yarımadası ve çevresindeki güvenlik kaygılarını artırdı. Kuzey Kore’nin BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal eden bu füze denemesi, Güney Kore, ABD ve Japonya başta olmak üzere, uluslararası kamuoyunun ciddi tepkisini çekti. Pyongyang yönetimi ise yapılan açıklamalarda, son füze denemesinin “bağımsız bir devletin meşru hakkı olduğu” iddialarını öne sürdü.