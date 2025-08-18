Güney Kore Anlaşmalarının Uygulanması Başladı

ANLAŞMALARIN UYGULANMASI İÇİN TALİMAT

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Güney Kore ile Kuzey Kore arasında daha önce yapılmış olan anlaşmaların aşamalı olarak uygulanması için talimat verdi. Başkanlık ofisinden gelen açıklamaya göre, Lee, pazartesi günü düzenlenen kabine toplantısında ilgili bakanlıklara Kuzey Kore ile mevcut olan anlaşmaları adım adım hayata geçirmeleri için hazırlık yapmalarını istedi.

GERİLİMİ AZALTMA ADIMLARI

Lee, sarsılmaz bir hazırlık durumunu sürdürerek gerilimi azaltmak için istikrarlı adımlar atacaklarını belirtti. Küçük uygulamalar ile karşılıklı güvenin yeniden tesis edileceğini, barış yollarının genişleyeceğini ve nihayetinde iki Kore’nin birlikte büyümesinin temeli olacağını ifade etti. Ayrıca, Lee, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Kurtuluş Günü konuşmasında da gerilimi azaltmak ve Kuzey Kore ile güveni yeniden tesis etmek için tutarlı önlemler alma sözü vermişti.

ASKERİ GÜVENİN İNŞASI

Lee, istenmeyen çatışmaların önlenmesi ve iki Kore arasında askeri güven inşa edilmesi için 2018’de gerçekleştirilen Kore zirvesinde imzalanan 19 Eylül askeri anlaşmasının yeniden tesis edilmesi adına kademeli adımlar atacaklarını da dile getirdi.