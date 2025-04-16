Güney Kore Başkanlık Seçimleri Değişim Getirebilir

SEÇİM SÜRECİ VE KRİPTO PARA POLİTİKALARI

Güney Kore’deki yaklaşan başkanlık seçimleri, ülkenin kripto para ve Blockchain politikaları üzerinde önemli değişikliklere neden olabiliyor. Halk Gücü Partisi’nin başkanlık ön seçim adaylarından olan ve geçen haftaya kadar Daegu şehrinin belediye başkanlığını yürüten Hong Joon-pyo, Trump yönetiminin kripto paralarla ilgili politikalarını örnek alarak yeni düzenlemeler gerçekleştireceğini duyurdu. Ayrıca, Blockchain teknolojisinin kamu sektörüne entegrasyonu ile ilgili planlarını da kamuoyuyla paylaştı.

HONG’UN KRİPTO PARA VİZYONU

Hong Joon-pyo, Çarşamba günü gerçekleştirdiği bir basın toplantısında kripto para ve Blockchain konusundaki hedeflerini açıklıyor. “Blockchain ve sanal varlıkları bir endüstri olarak teşvik etmek için, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Trump yönetimi kadar düzenlemeleri reforme edeceğim.” sözleriyle teknoloji odaklı bir büyüme stratejisi izleyeceğini belirtti. Hong’un kripto para dostu tutumu bilinen bir durum. 2021 yılında, hükümetin kripto para birimini vergilendirme kararını eleştirerek bu durumu gerici bir yaklaşım olarak nitelendirmiş ve gelişen teknolojiler için yasal temellerin atılmasını istemişti.

Hong’un “yıkıcı teknolojilerle büyüme” stratejisi çerçevesinde, Blockchain ve kriptonun yanı sıra yapay zeka, kuantum teknolojisi ve oda sıcaklığındaki süperiletkenler için beş yıl içerisinde en az 50 trilyon Kore wonu (35,1 milyar dolar) yatırım yapmayı taahhüt ettiği belirtiliyor. Ayrıca, Yoon Suk-yeol’un 4 Nisan’da görevden alınmasının ardından, 3 Haziran’da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerine iki aydan az bir süre kalıyor. Siyasi ortam ısınırken, henüz iki büyük siyasi partiden hiçbiri adayını belirlememiş durumda. Hong, Halk Gücü Partisi için yarışan sekiz adaydan biri olarak öne çıkıyor. Yoon’un azli, muhalefetteki Kore Demokratik Partisi’ne yaklaşan seçimler öncesinde avantaj sağlayabiliyor.