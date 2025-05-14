Güney Kore’de Adaylar Bitcoin ETF Destekliyor

GÜNEY KORE’DE BİTCOİN ETF’LERE YAKLAŞIM

Güney Kore’nin önde gelen üç başkan adayı Bitcoin ETF’lerine pozitif bir yaklaşım gösteriyor. Bununla birlikte, geçmişte gerçekleştirilemeyen siyasi vaatler bu konuda temkinli olmayı gerektiriyor. Ülke, başkan adaylarının kripto para dostu tutumları sayesinde Hong Kong’un ardından spot Bitcoin borsada işlem gören fonlarını (ETF) yasallaştırma yolunda ilerleyebilir. Ancak sektör uzmanları, yakın vadede düzenlemelerde değişiklik olasılığına dair temkinli bir tutum sergiliyor.

UZMANLARIN GÖRÜŞLERİ

Blockchain veri platformu CryptoQuant’ın kurucusu ve CEO’su Ki Young Ju, 14 Mayıs’ta yaptığı paylaşımda “Güney Kore’nin üç büyük başkan adayı da Bitcoin ETF’lerini ve kurumsal yatırımları destekliyor.” dedi. Ju, şu anki durumda Güney Kore’de Bitcoin ETF’leri ve kurumsal kripto yatırımlarının yasak olduğunu vurguladı. Bu nedenle, “işlem hacminin yüzde 100’ünün bireysel yatırımcılardan geldiğini” belirtti. Güney Kore Demokratik Parti lideri Lee Jae-myung, 6 Mayıs’ta spot kripto ETF’lerinin yasallaştırılması, işlem ücretlerinin düşürülmesi ve gençler için güvenli bir yatırım ortamı yaratılması konusundaki vaatlerini dile getirdi. Koreli Ekonomik Günlük (KED) haberine göre, Demokratik Parti bu konuları 2024 seçim kampanyasında gündeme getirerek benzer vaatlerde bulunmuş; ancak ilerleme sağlanamamış durumda.

DÜZENLEME UZMANLARINDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Önde gelen adayların kripto dostu tavırları, Güney Kore’de dijital varlık mevzuatı için umut verici bir işaret olabiliyor. Ancak düzenleme uzmanları, temkinli duruşlarını sürdürüyor. Blockchain danışmanı ve yazar Anndy Lian, “Adayların spot Bitcoin ETF’lerini yasallaştırma ve ücretleri düşürmeye yönelik kripto dostu vaatleri potansiyel bir değişimin sinyalini veriyor. Ancak geçmiş deneyimler iyimserliği sınırlıyor.” şeklinde değerlendirdi. Lian, “Hong Kong’dakine benzer tutumlar benimseyecekler. ETF’lerin performans gösterip gösteremeyeceği ise çeşitli faktörlere bağlı olacak” dedi. Ayrıca, Lian, “Kripto dostu bir başkan, Güney Kore’yi milyarlarca dolar net para girişi çeken Bitcoin ETF’lerine sahip ABD gibi küresel eğilimlerle uyumlu hale getirerek reformu yönlendirebilir.” diye ekledi. Bununla birlikte, 2022’de seçilen Halk Gücü Partisi de kripto ETF yasağını kaldırma ve tartışmalı “bir borsa-bir banka” kuralını gözden geçirme sözü vermişti. Ancak Lian’a göre, “Başkan Yoon’un görevden alınmasından önce harekete geçemedi.”