Güney Kore’de Başkan Yoon Azledildi

ANAYASA MAHKEMESİ, YUN’UN AZLEDİLMESİNİ ONAYLADI

Güney Kore’nin Anayasa Mahkemesi, 3 Aralık 2024’te Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol’un ülkede sıkıyönetim kararı almasından dolayı azledilmesini oybirliğiyle onayladı. Mahkeme, Yoon’un bu kararıyla Anayasa’ya aykırı bir eylemde bulunduğu sonucuna vardı. Bu karar, Yoon’un hemen görevden alınması anlamına geliyor. Ülke, önümüzdeki 60 gün içinde yeni bir cumhurbaşkanı seçmek için erken seçim yapacak.

GEÇİCİ CUMHURBAŞKANDAN ACİL DURUM EMRİ

Güney Kore’nin geçici cumhurbaşkanı Han Duck-soo, kamu güvenliğini sağlamak amacıyla acil durum emri yayınladı. Yeni cumhurbaşkanı seçilene kadar geçici lider olarak görev yapacak olan Han, yönetiminde güvenlik ve diplomasi alanında bir boşluk oluşmaması için güçlü bir güvenlik duruşu sergileyeceğini dile getirdi. Ülkede muhalefet, Yoon’un sıkıyönetim ilanını siyasi rakiplerini bastırmak amacıyla yaptığını savunarak azil sürecini başlattı.

YETKİLERİNİ KAYBEDEN YUN TEPKİ GÖSTERDİ

Mahkeme kararına Yoon destekçileri büyük öfkeyle karşılık verdi. Destekçileri, bu kararı “kesinlikle kabul edilemez” olarak değerlendirdi. Protestocular, mahkeme önünde yargıya yönelik sert eleştirilerde bulunarak, bir kadın “Yargıçların hepsi yalancı!” diye bağırdı. Öte yandan Yoon’un azlini isteyen muhalif protestocular, büyük bir coşkuyla kutlamalara başladı. Yıllardır Yoon’un sıkıyönetim kararına ve politikalarına karşı eylemler gerçekleştiren gruplar, Anayasa Mahkemesi kararını bir zafer olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

GEÇMİŞ İLE BAĞLANTILAR

Güney Kore’de cumhurbaşkanının azledilmesi olağan bir durum değil. En son 2016 yılında benzer bir süreç yaşandı ve Yoon, o dönem Cumhurbaşkanı Park Geun-hye’yi görevden uzaklaştıran soruşturmayı yönetti. Yoon’un sıkıyönetim ilanı, 3 Aralık’ta başladı; bu karar, siyasi rakipleriyle hesaplaşma girişimi olarak algılandı. Başlıca sebep, Yoon’un genel seçimlerde güç kaybederek parlamentodaki güçlü muhalefetle sıkışmasıydı.

YUN’UN GÖREVDEN ALINMA SÜRECİ

Yoon’un azil sürecinin ilk adımı 14 Aralık 2024’te atıldı. Parlamentoda yapılan oylamada 204 milletvekili Yoon’un azledilmesi yönünde oy kullandı ve bu, Anayasa Mahkemesi’nde bir yargılama sürecinin başlamasına yol açtı. Yoon, Ocak ayında tutuklandı ve Mart ayında teknik gerekçelerle serbest bırakıldı. Anayasa Mahkemesi, Yoon’un kalıcı olarak görevden uzaklaştırılmasını onaylayarak Güney Kore’nin siyasi geleceğini etkileyecek yeni bir seçim sürecine girmesine neden oldu.

SİYASİ KRİZİN DERİNLEŞMESİ

Anayasa Mahkemesi tarafından verilen karar sonrasında en acil soru Yoon ve destekçilerinin bu durumu kabul edip etmeyeceği. Yoon ve avukatları sürekli olarak mahkemelerle mücadele ediyor ve hukuk sisteminin bozuk olduğunu iddia ediyor. Destekçileri ise mahkemelerin taraflı olduğu görüşünü savunuyor. Eğer Yoon ve destekçileri bugünkü azil kararını kabul etmezlerse, Güney Kore’nin siyasi krizi daha karmaşık hale gelebilir.

GELECEKTEKİ SEÇİM SINAVI

Yoon kabul etse bile, ülke şu an ciddi bir bölünmüşlük yaşıyor ve kaçınılmaz olarak çalkantılı bir seçime doğru ilerliyor. Özellikle bazı kesimler, önceki seçimlerin hileli olduğuna inanmakta ve seçim sistemine olan güvenleri azalmış durumda. Bazıları bu kararın Güney Kore demokrasisinin zaferini gösterdiğini düşünse de, endişeleri süren diğer vatandaşlar ise Yoon’un sıkıyönetim ilanının, sistemin zayıf yerlerini ortaya koyduğunu düşünüyor. 3 Aralık tarihi, Güney Kore’yi köklü bir değişim sürecine soktu ve bu durum, hırslı politikacıların kötüye kullanabileceği bir tehdit haline geldi. Şu anda, anayasada değişiklik yapılması yönünde ciddi çağrılar var; bu durum, kurumsal güçlendirmenin ve başkanın yetkilerinin kısıtlanmasının gereğini ortaya koyuyor. Yoon’un vereceği tepki ise Güney Kore’nin ne kadar hızlı toparlanacağını belirleyecek.