Güney Kore’de Cep Telefonu Yasaklandı

GÜNEY KORE’DE YENİ YASA KABUL EDİLDİ

Güney Kore’de yürürlüğe giren yeni yasa, okul ders saatlerinde cep telefonları ve akıllı cihazların kullanımını yasaklıyor. Güney Kore Ulusal Meclisi, bu yasa tasarısını kabul etti. Oylama sonucunda, 163 üyenin 115’inin yasa tasarısı lehinde oy vermesiyle karar alındı.

Öğrencilerin ders saatlerinde cep telefonları ve akıllı cihazlarını kullanmaları yasak. Ancak bu yasaktan engelli öğrenciler ve özel eğitim ihtiyacı olan bireyler ile acil durumlar muaf tutuluyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 3-0 Kazandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Kanada'yı 3-0 yenerek grup lideri oldu. Önceki maçlarda da İspanya ve Bulgaristan'ı aynı şekilde mağlup etti.
Kaza, Silvan’da TIR kamyona çarptı

Silvan kara yolunda TIR'ın kamyona çarpması sonucu şoför Nazmi Kahraman yaşamını yitirdi. Kazaya ilişkin soruşturma açıldı.

