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Güney Kore’de Helikopter Kazası: Pilot Öldü

ORGANİZASYONDA YANGIN KAZASI

Güney Kore’nin güneydoğusunda, orman yangınlarıyla mücadele ederken bir kaza meydana geldi. Düşen yangın söndürme helikopterinin pilotu, bu talihsiz olay sonucunda yaşamını yitirdi.

HELKOPTER DÜŞÜŞÜ VE KONUMU

Yangın söndürme faaliyetleri sırasında gerçekleşen helikopter kazası, çarşamba günü başkent Seul’ün yaklaşık 180 kilometre güneydoğusundaki Uiseong bölgesindeki bir tepeye düştü. Yangınla mücadele eden ekipler, olayın ardından geniş bir alanda çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

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