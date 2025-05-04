Güney Kore’de Kızamık Vaka Sayısı Artıyor

GÜNEY KORE’DE KIZAMIK VAKALARI ARTIYOR

Güney Kore’deki yetkililer, 2025 yılının başlangıcından itibaren ülkede toplam 52 kızamık vakası tespit edildiğini ve bu sayının son 6 yılın en yüksek oranı olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi. Yonhap’ın haberine göre, Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA), kızamık vakalarının artış gösterdiğini duyurdu. KDCA, 1 Mayıs perşembe günü kayıtlara geçen en son vakayla birlikte, 2025’ten bu yana 52 kişinin kızamık hastalığına yakalandığını ifade etti.

KIZAMIK VAKA SAYISINDA ÖNEMLİ ARTIŞ

Tespit edilen 52 vakanın 34’ünün yurt dışından, 18’inin ise yurt içinden bulaştığı kaydedildi. Vaka sayısının, 2019 yılında kaydedilen 194 vakanın ardından, en yüksek seviyeye ulaştığı vurgulandı. Ayrıca, yetkililer tüberküloz ve uyuz gibi diğer hastalıkların da artış eğilimi gösterdiğini belirtti.