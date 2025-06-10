Güney Kore’de Kripto Düzenlemeleri Başlıyor

GÜNEY KORE’DE KRİPTO DÜZENLEMELERİ YENİ BİR DÖNEME GİRİYOR

Güney Kore, kripto düzenlemeleri alanında yeni bir döneme adım atıyor. İktidar partisinin milletvekili Min Byeong-deok’un önerdiği kanun teklifi, ülkenin mevcut Sanal Varlık Yatırımcı Koruma Yasası’nı genişleterek daha kapsamlı bir kripto para çerçevesi oluşturmayı amaçlıyor. Tasarının en dikkat çekici özelliği, stablecoin ihraççıları için lisanslama rejiminin benimsenmesi ve ihraççıların 500 milyon Kore wonu üzerinde öz sermayeye sahip olma zorunluluğu. Bu rakam, yaklaşık 367.890 dolara karşılık geliyor.

YENİ YASANIN TEMELİ GÜÇLENİYOR

Min Byeong-deok, basın toplantısında Dijital Varlık Temel Yasası’nın Güney Kore’nin küresel dijital ekonomide üstünlük kazanması için temel bir yapı taşı olacağını vurguladı. Parlamento üyesi, kısa süre önce seçilen Başkan Lee Jae-myung’un seçim kampanyası sırasında kripto para komitesinin başkanlığını üstlenmişti. Önerinin bu yönü, Başkan Lee’nin diğer para birimlerinden kaynaklanan stablecoinler ile yerel sermayenin yurtdışına çıkışını engellemeye yönelik won tabanlı stablecoin piyasasını onaylama vaadiyle tamamen örtüşüyor.

KAPSAMLI BİR ÇERÇEVE AMAÇLANIYOR

Yeni düzenleme, Güney Kore’nin mevcut kripto denetim yasası olan ve Temmuz 2024’te yürürlüğe girecek olan Sanal Varlık Yatırımcı Koruma Yasası üzerine inşa ediliyor. İlk mevzuat, yatırımcılar için güvenlik ağı sağlamaya odaklanırken, yeni önerilen yasa yerel dijital varlık ekosistemi için daha kapsamlı ve yapılandırılmış bir çerçeve belirlemeyi hedefliyor.

DİJİTAL VARLIK YÖNETİMİ GÜÇLENİYOR

Min, ABD, Avrupa Birliği ve Japonya’daki kripto düzenlemelerinin örneklerini inceledi. Milletvekili, bu ülkelerin çerçevelerinin kripto varlıkların ihracı, dolaşımı ve ticaretini kapsayan daha geniş bir kurallar seti sunduğunu belirtti. Stablecoinlerin yanı sıra, Dijital Varlık Temel Yasası dijital varlıkları ve hizmet sağlayıcılarının yasal olarak tanımlanmasını planlıyor. Tasarı, ayrıca başkan tarafından doğrudan denetlenen bir Dijital Varlık Komitesi oluşturulmasını öneriyor.