Güney Kore’de Kripto Düzenlemeleri Başlıyor

YENİ DÖNEMİN BAŞLANGICI

Güney Kore, kripto düzenlemelerinde önemli bir aşamaya geçiyor. İktidar partisinin Milletvekili Min Byeong-deok’un sunduğu yasa teklifi, mevcut Sanal Varlık Yatırımcı Koruma Yasası’nı daha kapsamlı hale getirmeyi amaçlıyor. Tasarının en dikkat çekici yönü, stablecoin ihraççıları için lisanslama sisteminin getirilmesi ve ihraççıların 500 milyon Kore wonu, yani yaklaşık 367.890 dolar öz sermaye bulundurma zorunluluğu.

DİJİTAL VARLIKLAR İÇİN TEMEL YASA

Min Byeong-deok, düzenlemenin Güney Kore’nin küresel dijital ekonomideki konumunu güçlendireceğini ifade ediyor. Parlamento üyesi, yeni seçilen Başkan Lee Jae-myung’un seçim kampanyası sürecinde kripto para komitesinin başkanlığını yürütmüştü. Önerinin bu kısmı, Başkan Lee’nin diğer para birimlerine dayalı stablecoinler üzerinden yerel sermayenin yurt dışına çıkışını engelleme hedefiyle uyum sağlıyor. Yeni öneri, Temmuz 2024’te yürürlüğe girecek olan mevcut Sanal Varlık Yatırımcı Koruma Yasası’nın üzerine inşa ediliyor.

KAPSAMLI BİR ÇERÇEVE HEDEFİ

Daha önceki mevzuat yatırımcıların güvenliğini korumaya odaklanırken, bu yeni düzenleme yerel dijital varlık ekosistemine yönelik daha kapsamlı ve yapılandırılmış bir çerçeve sunmayı amaçlıyor. Min Byeong-deok, ABD, Avrupa Birliği ve Japonya’daki kripto düzenleme örneklerine de dikkat çekti. Milletvekili, bu ülkelerin çerçevelerinin kripto varlıkların ihracı, dolaşımı ve ticareti için daha geniş bir kurallar seti içerdiğini vurguladı. Stablecoinlerin ötesine geçerek, Dijital Varlık Temel Yasası, dijital varlıkları ve bu varlıklarla hizmet sunan sağlayıcıları yasal olarak tanımlamayı planlıyor. Ayrıca tasarı, doğrudan başkan tarafından denetlenecek bir Dijital Varlık Komitesi kurulmasını da öneriyor.