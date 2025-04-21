Güney Kore’de Kripto Düzenlemeleri Hızlanıyor

GÜNEY KORE’DE KRİPTO PARA DÜZENLEMELERİ HIZLANIYOR

Güney Kore finans ekosisteminde kripto para düzenlemeleri hız kazanıyor. Temmuz 2024’te yürürlüğe giren ilk kripto yasasının ardından şimdi de stablecoinlere odaklanılıyor. Finansal Hizmetler Komisyonu’nun 2025’in ikinci yarısında taslak mevzuatı hazırlamaya başlayacağı daha önce açıklanmıştı. Bu süreçte Güney Kore Merkez Bankası, stablecoin düzenlemesinin arzu edilen yönlerini sunmayı hedefliyor. Ülkenin finans otoriteleri kripto varlıklar üzerine düzenleme çalışmalarını genişletmeye devam ediyor.

STABLECOINLERİN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE VURGU

Kore Bankası, yayımladığı ödeme sistemleri raporunda stablecoinlerin özel niteliklerine dikkat çekiyor. Banka, stablecoinlerin genel sanal varlıklardan farklı olarak doğası gereği bir ödeme aracı özellikleri taşıdığını belirtiyor. Merkez bankası, bu dijital varlıkların yaygınlaşmasının para politikasının etkinliğini zayıflatabileceğini özellikle vurguluyor. Ayrıca, stablecoinlerin kripto alanındaki krizleri geleneksel finans piyasalarına taşıma potansiyeli de ciddi bir endişe kaynağı olarak değerlendiriliyor.

KRİPTO YATIRIMCILARININ SAYISI VE İŞLEM HACMİ

Rapora göre, Güney Kore nüfusunun yüzde 35’inden fazlasını oluşturan 18,25 milyon kripto yatırımcısı bulunuyor. Ülkenin en büyük beş kripto borsası günlük ortalama 12,1 milyar dolarlık işlem hacmine sahip. Bu rakamlar, düzenleyici çerçevenin önemini daha da artırıyor. Güney Kore, şu anda Temmuz 2024’te yürürlüğe giren ve kripto yatırımcılarını korumaya odaklanan ilk kripto yasasının devamı niteliğinde bir yasal çerçeve geliştiriyor.

MERKEZ BANKASI DİJİTAL PARASI TEST EDİLİYOR

İkinci yasa tasarısının stablecoinler için düzenleyici bir çerçeve oluşturması ve kripto hizmet sağlayıcıları için daha net sınıflandırmalar sağlaması bekleniyor. Kore Bankası ayrıca merkez bankası dijital para biriminin (CBDC) ticari uygulanabilirliğini belirlemek amacıyla vatandaşlar, perakende mağazalar ve yerel bankaların katılımıyla test yapıyor. Yerel basında çıkan haberlere göre, merkez bankasının Ekim ayında gerçekleştireceği ikinci aşama denemelerinde CBDC’nin eşler arası transferleri araştırılacak.