Güney Kore’de Kripto Para Talebi Artıyor

GÜNEY KORE’DE KRİPTO PARA YATIRIMCILARINDAKİ ARTIŞ

Güney Kore, kripto para piyasasında dikkate değer bir büyüme yaşıyor. Ülkenin nüfusunun yaklaşık üçte biri artık kripto para yatırımcısı konumunda ve bu oran sürekli olarak artıyor. Kamu çalışanları arasında kripto para sahipliği ise yüzde 20 seviyesine ulaşmış durumda. Bu durum, dijital varlıkların toplumun her katmanına yayıldığını gösteriyor. Şubat ayı itibarıyla kripto para yatırımcılarının sayısı 16,29 milyona ulaşarak, ülke nüfusunun neredeyse yüzde 32’sini temsil eder hale geldi. Kore’yi Yeniden İnşa Partisi Temsilcisi Cha Gyu-geun’a sunulan verilere göre, bu rakam giderek yükseliyor. Ülkenin önde gelen beş kripto para borsası olan Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit ve Gopax’tan alınan verilere göre, yatırımcı sayısının 2024 yılı boyunca istikrarlı bir artış göstereceği belirlenmiş.

YATIRIMCI SAYISINDAKİ ARTIŞ TRENDİ

Mart 2024 tarihinde yatırımcı sayısı ilk kez 14 milyon seviyesini geçmiş, Donald Trump’ın kasım ayında ABD Başkanlık seçiminden sonra bu rakam 500 bin kişiyle artarak 15 milyonu geçmiş durumda. Bu büyümenin gelecekte de devam edeceğine dair öngörüler var. Bazı sektör uzmanları, kripto para yatırımcılarının sayısının kısa bir süre içinde 20 milyona ulaşabilir olduğunu tahmin ediyor. Konuyla ilgili olarak bir sektör temsilcisi, “Bazı çevreler kripto piyasasının doygunluğa ulaştığını düşünse de geleneksel borsayla kıyaslandığında hâlâ sonsuz büyüme potansiyeli mevcut” diye ifade ediyor.

KAMU GÖREVLİLERİ ARASINDA KRİPTO PARA SAHİPLİĞİ

Güney Koreli kamu görevlilerinin mal varlığı beyanında bulunma oranı da dikkat çekici. Beyan veren 2 bin 47 yetkiliden 411’i kripto para varlıklarını ya da yatırımlarını açıklamış. Bu isimler arasında üst düzey hükümet yetkilileri de bulunuyor. Yetkililer tarafından beyan edilen kripto varlıklarının toplam değeri yaklaşık 14,41 milyar Kore wonu (yaklaşık 9,8 milyon dolar) olarak kaydedilmiş. Bu rakam, yetkili başına ortalama 35,07 milyon won (23 bin 927 dolar) değerine denk geliyor.

GELİŞMİŞ DÜZENLEME VE GELECEK BEKLENTİSİ

Hükümetin Kamu Etik Komitesi’nin 2025 yılı itibarıyla ortaya koyduğu rapora göre, en yüksek kripto varlığı 1,7 milyar KRW değeriyle Seul Belediye Meclisi Üyesi Kim Hye-young’a ait. Güney Kore, son yıllarda kripto para ticaretine yönelik sıkı düzenlemeler getirmiş. Ancak hükümet yetkilileri arasında kripto para birimlerinin bu denli yaygınlaşması, gelecekte daha anlayışlı bir düzenleyici yaklaşımın benimsenebileceğinin bir işareti olabilir.