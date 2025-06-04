Güney Kore’de Lee, Devlet Başkanı Oldu

YENİ DEVLET BAŞKANI LEE’İN KONUŞMASI

Yonhap’ın haberine göre, Lee, Ulusal Meclis’te gerçekleşen yemin töreninin ardından siyasi kriz nedeniyle parçalanmış olan ülkeyi birleştireceğine, ekonomiyi canlandıracağına ve dış politikada ulusal çıkarlar temelinde pragmatik bir diplomasi uygulayacağına dair bir mesaj verdi. Lee, 5 yıllık görev süresine resmen başlamışken, Güney Kore halkına yönelik yaptığı konuşmada, “Bu seçimde kimi desteklemiş olursanız olun, herkesi kucaklayan, tüm vatandaşlara hizmet eden bir devlet başkanı olacağım” dedi. Lee, eski Devlet Başkanı Yoon’un sıkı yönetim ilanı ve ardından gelişen azil sürecinin neden olduğu siyasi kriz yüzünden derin bir bölünme yaşandığını belirtti.

EKONOMİ VE DIŞ POLİTİKA VURGUSU

Ekonomide, pragmatik ve piyasa odaklı bir yaklaşım benimseyerek büyümeyi canlandıracaklarını vurgulayan Lee, aynı zamanda ileri teknolojileri güçlendireceklerinin altını çizdi. Dış politikada ise ulusal çıkarları merkeze alarak değişen ekonomik ve güvenlik koşullarının yarattığı sorunlara yönelik pragmatik bir diplomasi izleyeceklerini ifade etti. Lee, ülkesinin ABD ile olan ittifakına olan bağlılığını yineleyerek, Japonya’nın bulunduğu üçlü işbirliğini geliştireceklerini ve komşu ülkelerle ilişkilerde pratik ve ulusal çıkar temelli bir yaklaşım sergileyeceklerini belirtti.

KUZEY KORE İLE DİYALOG AÇIKLAMASI

Kuzey Kore’den gelen tehditlere karşı güçlü bir caydırıcılığın gereğine dikkat çeken Lee, Pyongyang yönetimiyle diyaloğa kapı araladığını belirtti. “Kore Yarımadası’nda kalıcı barışı inşa etmek için Kuzey (Kore) ile iletişim kanalları açacak ve diyalog ve işbirliği arayışında olacağız” sözleriyle bu durumu ifade etti. Yemin törenine yasama, yürütme ve yargı erklerinin liderleri, kabine üyeleri ve milletvekilleri katılırken, yabancı misyon temsilcileri davet edilmedi. Lee, törenden önce Seul Ulusal Mezarlığı’na gidip, savaşlarda hayatını kaybeden Kore askerleri için saygı duruşunda bulundu.

SEÇİM SONUÇLARI VE İŞLEM SÜRECİ

Yeni seçilen Devlet Başkanı, Başkomutan sıfatıyla Genel Kurmay Başkanı Oramiral Kim Myung-soo ile görüşerek bilgi aldı ve orduya hazırlıklı olma talimatı verdi. Ulusal Seçim Komisyonu, bu sabah yaptığı toplantıda, dün yapılan devlet başkanı seçimini Lee’nin kazandığını duyurdu. Resmi sonuçlara göre, Lee, oyların yüzde 49,42’sini alırken, iktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) adayı Kim Moon-soo yüzde 41,15 oy aldı. Seçimler, eski devlet başkanının azli nedeniyle düzenlendiği için, Lee geçiş süresi olmadan, hemen göreve başladı.

Yönetimdeki KRİZ VE SIKINTILAR

Dönemindeki Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024’te “muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı” iddiasıyla sıkıyönetim ilan etmiş ancak Meclisin bu kararı geri alması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla geri adım atmak zorunda kalmıştı. Ulusal Meclis, 14 Aralık 2024’te yaptığı oylamada Yoon’un azlini istemiş ve Anayasa Mahkemesi, hakkındaki süreç boyunca geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar vermişti. Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan’da Ulusal Meclisin azil istemini kabul etmiş ve böylece Yoon’un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmalarını onaylamıştır. Mahkeme, yeni bir devlet başkanı belirlemek için erken seçimlerin 60 gün içinde gerçekleştirilmesine hükmederken, kabine 3 Haziran’ı seçim tarihi olarak belirlemiştir.