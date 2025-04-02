Güney Kore’de Maliye Bakanı İçin Azil Önergesi

GÜNEY KORE’DE MUHALEFETTEN AZİL ÖNERGESİ

Güney Kore’de muhalefet, Maliye Bakanı Choi Sang-mok’un görevden alınmasını talep ederek azil önergesini Ulusal Meclis’e sundu. Ülkeyi saran siyasi kriz, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un sıkıyönetim ilan etmesiyle daha da derinleşirken, muhalefet bu süreçte yeni bir adım atmış oldu. Ulusal Meclis Başkanı Woo Won-shik, önergenin mecliste 24 ila 72 saat içinde oylanacağı bilgisini verdi. Ana muhalefetteki Demokratik Parti’nin (DP) Meclis Sözcüsü Hwang Jeong-a, Yoon’un görevden azline ilişkin kararın 4 Nisan’da Anayasa Mahkemesi tarafından açıklanacağını belirterek, dolayısıyla Choi’nin azil önergesinin de aynı tarihte mecliste oylanabileceğini ifade etti. Hwang, “Ayın 4’ünde bir genel kurul toplantısı yapma ihtimaline açığız” dedi.

GÜÇ SUİSTİMALİ İDDİALARINA CEVAP

İktidardaki Halkın Gücü Partisi’nin (PPP) Meclis Sözcüsü Kweon Seong-dong, Choi hakkındaki azil önergesinin geri çekilmesi yönünde çağrıda bulunarak, “Choi artık geçici devlet başkanı değil. Ayrıca Devlet Başkanına (Yoon Suk Yeol) yönelik azil süreci ile ilgili nihai karar iki gün içinde açıklanacak. Ancak Demokratik Parti, Choi’yi görevden almaya çalışıyor. Bu, mecliste çoğunlukta bulunan muhalefet partisinin bir intikam eylemi ve güç suistimalinden başka bir şey değil” şeklinde eleştiride bulundu.

GEÇİCİ DEVLET BAŞKANLIĞINDA DA AZİL SÜRECİ

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un yetkileri, aralık ayında ilan edilen sıkıyönetim nedeniyle askıya alınmış ve bu süreçte Başbakan Han Duck-soo geçici devlet başkanlığı görevini üstlenmişti. Ancak Han hakkında da azil sürecinin başlatılmasının ardından Maliye Bakanı Choi geçici devlet başkanı olmuştu. Ana muhalefet partisi DP dahil olmak üzere 5 muhalefet partisi, Anayasa Mahkemesi’ne 9’uncu yargıç atamasını yapmadığı ve Yoon’un ilan ettiği sıkıyönetim uygulamasındaki rolü nedeniyle Choi’nin görevden alınmasını talep eden bir azil önergesi sunmuştu. Ancak Anayasa Mahkemesi, Han Duck-soo’yu geçici devlet başkanlığı görevine iade ettikten sonra Choi hakkında azil oylaması gerçekleşmemişti.