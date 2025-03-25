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Güney Kore’de Motosikleti Yutan Dev Çukur

GÖÇÜNTÜ SONUCU OLUŞAN DEV ÇUKUR

Güney Kore’de, bir otoyolda meydana gelen çöküntü sonucunda 20 metre çapında ve 30 metre derinliğinde dev bir çukur oluştu. Hareket halindeki bir motosiklet, bu çukura düşerken, motosiklet sürücüsünü bulmak için arama çalışmaları devam ediyor. Olayda ayrıca bir otomobil sürücüsü de yaralanmış durumda.

OLAYIN DETAYLARI

Seul’ün Gangdong semtinde gerçekleşen olay dün akşam saat 18.28’de meydana geldi. Çökme sonrası, bölgeden geçen bir otomobil son anda çukura düşmekten kurtuldu. Olay yerine hemen çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi gönderildi. Çukura düşmekten doğrulun kurtulan kadın sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün bulunması için çalışmalar sürüyor.

NEDENİ BELİRLENİYOR

Otoyolda meydana gelen bu büyük çöküntünün, bir su borusunun patlaması sonucunda oluştuğu ilk belirlemelere göre açıklandı. Olayla ilgili olarak detaylı bir soruşturma başlatıldı.

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