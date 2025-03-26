Güney Kore’de Orman Yangınları Felaketi

GÜNEY KORE’DE ORMAN YANGINLARI CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR

Güney Kore’de süregeldiği bilinen orman yangınlarında ölü sayısı 18’e ulaştı. 1 kişi ise kayıp olarak kayıtlara geçti. Yangın söndürme helikopterinin düşmesi sonucunda 1 pilotun da hayatını kaybettiği bildirildi. Geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo, en az 17 bin hektarlık alanın kül olduğunu ve 209 yapının zarar gördüğünü belirterek, yeni yangınlara karşı dikkatli olunması talebinde bulundu.

YANGINLAR SÜREKLİ ARTAN TEHDİT

Güney Gyeongsang ve Kuzey Gyeongsang eyaletlerinde cuma günü başlayan orman yangınları, tüm çabalara rağmen hâlâ kontrol altına alınamadı. Yerel yetkililer, yangınlarda 2 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve ölü sayısının 18’e çıktığını duyurdu. Aynı zamanda Kuzey Gyeongsang eyaletindeki Uiseong bölgesinde bir yangın söndürme helikopterinin dağlık alana düşmesi sonucu 1 pilotun hayatını kaybettiği ifade edildi. Kazanın nedenine yönelik detaylı bir soruşturma başlatıldı.

HAN’DAN YANGINLAR HAKKINDA DEĞERLENDİRME

Güney Kore Geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo, devam eden yangınlarla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Şimdiye kadarki en kötü orman yangını rekoru yenileniyor” dedi. Felaketle mücadele için yoğun çaba sarf ettiklerini vurgulayan Han, “Elimizdeki tüm mevcut personeli ve ekipmanı seferber ederek şimdiye kadarki en kötü orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Ancak durum olağandışı” açıklamasında bulundu.

VATANDAŞLARA UYARI

Yangınlara karşı uyarılar yayınlamak, itfaiye teşkilatlarını seferber etmek ve özel afet bölgeleri ilan etmek gibi tedbirler aldıklarını belirten Han, söndürme çalışmalarında 128 helikopter, bin 144 askeri personel, 3 bin 135 itfaiye personeli, bin 186 destek personeli ve 4 bin 652 kamu görevlisinin aktif olarak görev aldığını açıkladı. Han, “Tüm imkanlarımızla haftanın geri kalanında orman yangınlarını söndürmeye odaklanmalıyız” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Lütfen tarlaları veya diğer çöp türlerini yakmayın ve sigara izmaritlerini doğaya atmayın. Orman yangınına neden olabilecek yanıcı maddeler konusunda dikkatli olun” şeklinde uyarılarda bulundu.

YARALANAN VE TAHLİYE EDİLENLER

Cuma günü Güney Gyeongsang eyaletinde başlayan orman yangınları, Kuzey Gyeongsang eyaletine de sıçradı. Kuru hava ve rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangınlar nedeniyle en az 5 bin 500 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtildi. Yangınlar sonucunda en az 19 kişinin de yaralandığı aktarıldı.