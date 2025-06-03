Güney Kore’de Seçim Sonucu Açıklandı

SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANIYOR

Güney Kore’de gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Demokratik Parti (DP) adayı Lee Jae-myung oyların yaklaşık yüzde 49,29’unu alarak yeni devlet başkanı olmaya hak kazanıyor. Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un görevden alınmasıyla sonuçlanan sıkıyönetim krizinin ardından yapılan bu erken seçimde oyların yaklaşık yüzde 98,88’i sayılmış durumda. Sonuçlara göre, ana muhalefetteki Demokratik Parti’nin adayı Lee Jae-myung, oyların önemli bir kısmını toplamayı başardı. İktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) adayı Kim Moon-soo ise oyların yüzde 41,34’ünde kaldı.

SIKIYÖNETİM KRİZİ NEDENİYLE SEÇİM OLDU

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık’ta muhalefetin “devlet aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu” iddiasıyla sıkıyönetim ilan etmişti. Ulusal Meclis, bu sıkıyönetimin hukuksuz olduğunu savunarak Yoon’a karşı bir azil süreci başlatmıştı. Yoon, yetkileri askıya alınarak 52 gün süresince tutuklu kalmış, ardından serbest bırakılmıştı. Anayasa Mahkemesi, Ulusal Meclis’in aldığı azil kararını onaylayarak Yoon’un resmi olarak görevden alınmasına neden olmuştu.

ERKEN SEÇİM TARİHİ BELİRLENDİ

Güney Kore’nin yasaları gereği, devlet başkanının görevden alınması durumunda 60 gün içinde erken seçim yapılması gerektiğinden, 3 Haziran tarihi seçim günü olarak belirlenmişti. 44,39 milyon seçmen, yerel saat 06.00’da açılan 14 bin 295 sandıkta oy kullanmaya başlamıştı. Sandıklar yerel saat ile 20.00’de kapandıktan sonra oy sayımına geçilmişti.

– SEUL