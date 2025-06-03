Güney Kore’de Seçim Yaklaşıyor

GÜNEY KORE SANDIK BAŞINDA

Güney Kore, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un sıkıyönetim ilanıyla başlayıp altı ay süren karışık bir dönemin ardından bugün oy verme sürecine geçiyor. Yeni başkan, askeri yönetim girişiminin ardından, ihracat temelli ekonomiyi, ABD’nin belirsiz vergi politikalarına karşı korumak gibi büyük zorluklarla yüzleşiyor. Yoon, aralık ayında parlamentodan azledilmiş, 4 Nisan’da ise Anayasa Mahkemesi tarafından görevden alınmıştı. Üç yılı dolmadan görevden uzaklaştırılması, bu ani seçim sürecinin başlamasına ve Güney Kore’nin siyasi ve dış politikasında köklü değişikliklere yol açmıştı.

SEÇİM KATILIM ORANI YÜKSEK

Ulusal Seçim Komisyonu verilerine göre, yerel saatle 15.00 itibarıyla 14 bin 295 sandıkta yaklaşık 30,5 milyon seçmen oy kullanmış, bu da toplam seçmen sayısının yaklaşık yüzde 69’unu oluşturuyor. Otomobil galerileri, spor salonları ve geleneksel Kore güreşi alanları oy verme merkezleri olarak kullanılmış durumda. Öne çıkan bir detay ise, 44 milyon seçmenin üçte birinden fazlasının önceden oy kullandığı. Katılım oranı, 2022 başkanlık seçimindeki aynı saat dilimiyle kıyaslandığında biraz daha yüksek bir seviyede. Sandıklar saat 20.00’ye kadar açık kalmaya devam edecek.

ADAYLARIN SEÇİM MESAJLARI

Liberal aday Lee Jae-myung, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, “Güney Kore’yi kurulu düzenin açgözlülüğünün neden olduğu krizden kurtarmak için altın değerinde sadece altı saat kaldı” sözleriyle halkı oy vermeye çağırdı. Hem Lee hem de muhafazakar rakibi Kim Moon-soo, kampanyalarında Güney Kore’nin sanayileşme döneminde oluşturulan mevcut siyasi ve ekonomik sistemin artık geçerliliğini yitirdiğini belirterek değişim vaadinde bulunuyor. Lee ayrıca bu seçimi, rakibi Kim ve Halkın Gücü Partisi’ne karşı bir “yargı günü” olarak tanımlıyor. Kim ise, Yoon’un sıkıyönetimi ilan ettiği dönemde Çalışma Bakanıydı ve Lee’yi “diktatör” olmakla, Demokrat Parti’yi de “hoşlarına gitmeyen yasaları değiştirme eğilimi” taşımakla suçluyor.