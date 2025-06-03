Güney Kore’de Seçim Yapılıyor

YENİ DEVLET BAŞKANI SEÇİMİ BUGÜN YAPILIYOR

Güney Kore’de, eski devlet başkanı Yoon Suk Yeol’ün görevden azledilmesinin ardından yeni başkanın belirleneceği seçimler bugün gerçekleştiriliyor. Ulusal Seçim Komisyonu’ndan yapılan duyuruya göre, ülke genelinde yaklaşık 44 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor ve seçmenler yerel saatle 06.00’dan (Türkiye saatiyle 00.00) itibaren toplam 14 bin 295 sandıkta oy verme işlemlerine başladı. Sandıkların açılmasının ardından üç saat içinde, kayıtlı seçmenlerin yüzde 9,2’sini temsil eden 4,09 milyon kişinin oy kullandığı bildiriliyor.

ERKEN OY KULLANIMINDA TARİHİ ORAN

Güney Kore’deki seçmen kitlesinin yüzde 34,74’ünü oluşturan 15,4 milyon kişi, 29-30 Mayıs tarihleri arasında erken oy kullanma imkanından faydalandı. Bu, 2014’te uygulanmaya başlanan erken oy uygulaması çerçevesinde erişilen en yüksek oran olarak kaydediliyor. Seçimde beş aday, devlet başkanlığı için yarışıyor. Ana muhalefetteki Demokratik Parti’den (DP) Lee Jae-myung ve iktidardaki Halkın Gücü Partisi’nden (PPP) Kim Moon-soo, en güçlü adaylar olarak öne çıkıyor. Lee ve Kim’in yanı sıra Yeni Reform Partisi’nden Lee Jun-seok, Demokratik İşçi Partisi’nden Kwon Young-guk ve bağımsız aday Song Jin-ho da oy pusulasında yer alıyor.

LEE, SEÇİMİN FAVORİSİ OLARAK GÖRÜLÜYOR

2012 seçiminde Yoon’a çok az bir farkla kaybeden Lee’nin bu sefer galip gelmesi muhtemel gözüküyor. Lee, son dönem anketlerinde yaklaşık yüzde 40 oy oranıyla en yakın rakibi Kim’den 10 puan farkla önde bulunuyor. Oy kullanma işlemi yerel saatle 20.00’ye (Türkiye saatiyle 14.00) kadar devam edecek. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayma işlemleri ertesi güne kadar sürdürülecek, ancak gayrı resmi sonuçların gece yarısına doğru açıklanması bekleniyor. Resmi sonuçlar ise Ulusal Seçim Komisyonu’nun yarın sabah düzenleyeceği toplantıdan sonra ilan edilecek. Yeni seçilecek devlet başkanı, azil sebebiyle yapılan seçimler sonucu, herhangi bir geçiş sürecine ihtiyaç duyulmadan, yarın Ulusal Meclis’te yapılacak yemin töreninin ardından derhal göreve başlayacak.

SIKIYÖNETİM, YUN’UN AZLİ İLE SONUÇLANDI

Daha önceki Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024 tarihinde “muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı” iddiasıyla sıkıyönetim ilan etmiş, fakat meclisin bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulu’nun onayıyla geri adım atmak zorunda kalmıştı. Ulusal Meclis, 14 Aralık 2024 tarihinde yaptığı oylamada Yoon’un azlini istemiş, Anayasa Mahkemesi de yargılamanın ardından 4 Nisan’da bu istemi kabul ederek Yoon’un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı. Mahkeme, yeni devlet başkanının belirlenmesi için erken seçimlerin 60 gün içinde yapılması kararı almış ve 3 Haziran’ı seçim tarihi olarak belirlemişti.