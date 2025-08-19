Güney Kore’de Tren İşçileri Çarptı

HIZLI TRAFİK KAZASI

Güney Kore, trajik bir demiryolu kazasına tanıklık etti. Daegu şehrinden Jinju şehrine doğru giden bir yolcu treni, Kuzey Gyeongsang eyaletinde Cheongdo bölgesindeki demiryolu kenarında denetim yapan işçilere çarptı. Kazanın yerel saatle 10.50’de meydana geldiği kaydedilirken, bu olayda 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ise yaralandı.

SALGIN YARALAR

Kaza sonrası yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırılmış durumda. Ancak bazı yaralıların sağlık durumunun ciddi olduğu bildiriliyor. Trende yer alan 89 yolcunun yaralanmadığı açıklanmışken, seferlerin askıya alınması nedeniyle ulaşımda gecikmeler yaşanmaya başladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın nedeni üzerine detaylı bir soruşturma başlatıldığı ve gerekli önlemlerin alınacağı ifade edildi. Bu talihsiz olay, demiryolu güvenliği konusunun önemini bir kez daha gündeme getirdi.